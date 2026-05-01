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    首頁 > 生活

    誰來慶生？彰化孔子廟300歲靜悄悄 縣府回應了

    2026/05/01 10:16 記者劉曉欣／彰化報導
    國定古蹟彰化市孔子廟今年度300歲了，在全國孔廟當中，與台南孔廟並列國定古蹟。（記者劉曉欣攝）

    國定古蹟彰化市孔子廟今年度300歲了，在全國孔廟當中，與台南孔廟並列國定古蹟。（記者劉曉欣攝）

    國定古蹟彰化孔子廟位於彰化市蛋黃區，今年300歲了，由於縣定古蹟彰化開化寺在2024年都有關於300歲生日的系列活動，許多人都在問，彰化孔子廟的古蹟位階更高，迄今卻沒有聽到任何活動的影子，實在太奇怪。對此，縣府文化局表示，目前規劃結合2026彰化詩歌節併同辦理。

    彰化開化寺是「彰化建城第一寺」，也就是彰化縣在1723年（清雍正元年）建城，在建城隔年就由官方倡建開化寺，民間以供奉觀音菩薩而普遍稱為「觀音亭」，因此，彰化市公所在2024年舉辦歡慶彰化開化寺300歲生日一系列活動，包括蔬食市集、文化講座與走讀導覽，還推出文創紀念品。

    因此，在彰化開化寺在兩年前300歲時，就有不少民眾提到「2026年就換彰化孔子廟300歲了」，彰化孔子廟在雍正四年（1726年）由彰化縣知縣張縞倡建。由於彰化孔子廟是國定古蹟，開化寺是縣定古蹟，更對彰化孔子廟300歲的生日大典抱持高度期望，尤其，在全國孔廟當中，只有彰化孔子廟與台南孔廟並列國定古蹟，但知名度與人氣卻遠遠不如台南孔廟。

    不少民眾都說，眼見今年已到5月，卻完全沒看到官方宣布要為彰化孔子廟300歲舉辦相關活動，國定古蹟難道被遺忘了嗎？真是令人嘆氣。縣府文化局指出，目前規劃結合2026彰化詩歌節併同辦理。

    彰化孔子廟因位於彰化市八卦山下的蛋黃區，日治時期進行市區改正，拆除照牆、泮池、禮門、義路，並填平泮池。1970年代一度討論要進行拆遷，再把土地出售作為商場，幸經地方強烈反對，才終於留住孔廟，並進行修復。

    彰化孔子廟因位於八卦山下的蛋黃區，一度被計畫拆遷並出售作為商業區，所幸遭到強力反對才留住。（記者劉曉欣攝）

    彰化孔子廟因位於八卦山下的蛋黃區，一度被計畫拆遷並出售作為商業區，所幸遭到強力反對才留住。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣定古蹟彰化開化寺，在2024年歡慶300歲生日。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣定古蹟彰化開化寺，在2024年歡慶300歲生日。（資料照，記者劉曉欣攝）

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