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    70歲長者換照政策5月底上路 主動繳回可享2年3萬6000元交通補助

    2026/05/01 10:24 記者謝武雄／桃園報導
    高齡換照者所需條件。（警方提供）

    高齡換照者所需條件。（警方提供）

    70歲者換照政策將於5月31日上路，桃園市1999專線最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問：「即將邁入70歲，需要主動換照嗎？不去換照，會不會受罰？罰多少錢？」等問題；警方建議長輩們依據監理單位寄發「換照通知書」規定期限內前往辦理即可，不需要搶辦，主動繳回駕照者可享「TPASS補助」，2年最多節省3萬6000元交通費。

    桃園市政府警察局交通警察大隊長林東星表示，年滿70歲長輩「自願主動繳回」名下所有駕照，政府將提供「TPASS高額補助」，每月回饋上限1500元，回饋方式包括每月大眾運輸（含計程車）乘車支出享50%的TPASS電子錢包回饋金，補助期間長達2年，最高並可省下3萬6000元的交通費。

    另外，接獲通知仍「逾期未換照」上路者，視同「持逾期駕照駕車」，處1800至3600元罰鍰，當場禁止駕駛、扣照。

    70歲換駕照主要是完成「體格檢查」及「免費安全教育與危險感知體驗」等兩項，即可順利換照，不須做失智症相關的「認知功能測驗」；「體格檢查」是由專業醫師評估視力、聽力與四肢活動力等身體機能是否適合駕駛，「免費安全教育與危險感知體驗」是指參加免費的最新交通法規與安全教育課程，並透過模擬體驗，以了解實際道路的危險情境。

    滿75歲長者換照則必須進行「認知功能測驗」，「認知功能測驗」（可檢附未患中度以上失智症證明替代），測驗中包含三大項目，分別是「時間與空間認知」要說出測驗當日的年、月、日與所在地，「短期記憶思考」要看10種圖案，2分鐘後憑記憶說出剛才看過的圖案，以及「判斷力與手腦並用」先畫出一個時鐘，並標示出指定的時刻指針位置。

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