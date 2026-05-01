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    首頁 > 生活

    桃園龍岡米干節「火把節」登場還有《美味當家》演出 不容錯過

    2026/05/01 10:35 記者周敏鴻／桃園報導
    「2026桃園龍岡米干節」火把節活動今、明登場。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026桃園龍岡米干節」火把節活動今、明登場。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026桃園龍岡米干節」持續在忠貞新村文化園區、雲南文化公園、龍岡大操場登場，今（5月1日）、明天舉辦「火把節」活動，還有長街晚宴、龍岡米干黑白大廚、懷舊遊戲「忠貞的‧那條街」與《美味當家》戶外劇場演出。

    《美味當家》邀來實力卡司演出，還加入桃園在地團體如桃園市雲南民俗打歌促進協會的精彩表演，巧妙串聯民歌與歌舞場面，其中具在地特色的米干主題歌舞，更讓不少觀眾開心重溫小時候的記憶，今、明的晚間6點半將在龍岡大操場迎來最後2場演出。

    「火把節」則在忠貞新村文化園區登場，結合踩街、民族舞蹈、滇緬特色闖關體驗，並規劃少數民族服飾換裝與文化DIY，將讓民眾感受濃濃的異域氛圍；另，今天下午還有忠貞市場龍平路登場的「龍岡米干－黑白大廚」活動集結10家在地代表性米干店家分享米干文化，今天晚間壓軸的「長街宴」活動則邀千人共享異域美食盛宴，精彩可期。

    「2026桃園龍岡米干節」有精彩的《美味當家》戶外劇場演出。（圖由桃園市政府提供）

    「2026桃園龍岡米干節」有精彩的《美味當家》戶外劇場演出。（圖由桃園市政府提供）

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