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    首頁 > 生活

    勞動節連假何處去？桃園新景點後湖溪生態園區爆紅還能抽獎

    2026/05/01 10:09 記者周敏鴻／桃園報導
    後湖溪生態園區吸引許多民眾前往體驗親水活動。（記者周敏鴻攝）

    後湖溪生態園區吸引許多民眾前往體驗親水活動。（記者周敏鴻攝）

    桃園市新屋區後湖溪生態園區今年2月19日起試營運，園區位於兩側保安林間，水面平穩且水質乾淨，頗受歡迎，市府海岸及資源循環工程處表示，5月1日到8月30日推出「夏季同歡抽獎活動」，盼能吸引更多民眾造訪園區親近大自然。

    後湖溪生態園區試營運期間，海資處統計例假日每天吸引超過2500人次前來參與水域體驗活動或賞景，不僅成為熱門打卡景點，Google評價更高達4.5顆星以上，網友留言稱讚：「新開放的公園空間，好停車，散步好去處，還有水上活動提供休閒」、「風景優美、教練專業，是非常適合全家旅遊的地方」。

    後湖溪具兩側保安林間、水面平穩的優勢，海資處規劃為後湖溪生態園區後，整體規劃完善，成為適合獨木舟、輕艇、立式划槳等親水活動的地點；海資處表示，園區提供水域體驗用品的租借服務，並有駐點教練現場教學，溪畔的「舟日咖啡廳」已正式營運，除週一公休日外的營業時間為每天上午10點到晚間6點，讓園區成為最適合親友同遊或情侶約會的去處。

    今天到8月30日間，民眾若個人參與水域體驗或在舟日咖啡廳消費合計滿300元，就能參加「夏季同歡抽獎活動」憑發票獲得抽獎券1張，活動期間，每雙週會抽出戶外運動用品、園區限定免費體驗券、餐飲券等，最大獎是2部iPhone智慧手機，將於8月最後一個週日透過官方臉書粉絲專頁以直播方式抽出。

    後湖溪生態園區位於兩側保安林間、水面平穩且水質乾淨。（記者周敏鴻攝）

    後湖溪生態園區位於兩側保安林間、水面平穩且水質乾淨。（記者周敏鴻攝）

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