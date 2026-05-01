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    首頁 > 生活

    宜蘭非法民宿首張百萬罰單 業者訴願被交通部駁回

    2026/05/01 10:09 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府針對非法民宿開出首張百萬元罰單，業者提出訴願被交通部駁回。（資料照）

    宜蘭縣政府針對非法民宿開出首張百萬元罰單，業者提出訴願被交通部駁回。（資料照）

    「發展觀光條例」去年4月修正上路，對於非法旅宿業裁罰金額大幅提升。宜蘭縣政府去年12月針對五結鄉一處非法民宿，開出首張最高額度的100萬元罰單並勒令停業處分；業者不服提出訴願被交通部駁回，交通部認為縣府處分無違誤，應予維持。不過，業者仍可提行政訴訟爭取權益。

    新修正的發展觀光條例，非法民宿罰鍰由6萬至30萬元，提升為10萬至100萬元。宜蘭縣政府工旅處表示，受處分的非法民宿，過去曾於110年11月因無證經營被裁罰6萬元並完成繳納，然而業者並未收手，工旅處去年7月現場查獲該民宿仍持續違法經營，且正有團體旅客辦理入住。

    經查，該非法民宿經營規模達18間客房，量體龐大且是累犯；縣府指出，依據「發展觀光條例」修正條文，及「發展觀光條例裁罰標準」，客房數達15間以上者處100萬元罰鍰，此案未領取民宿登記證而經營民宿事實明確，縣府經行政程序，在去年12月依法裁處100萬元罰鍰並勒令停業處分，成為修法後宜蘭縣首宗採用最高額度的裁罰案。

    不過，業者不滿處分向交通部提起訴願；主張民宿違規日期是去年7月12日，縣府卻引用去年10月2日修正發布的新裁罰標準裁罰，時序引用有誤；且100萬元的罰鍰逾越權限、濫用權力，不符比例原則。

    交通部近日駁回業者訴願，交通部主張，縣府援引去年10月修正的裁罰標準裁處100萬元罰鍰，並未逾越去年4月發展觀光條例修正後的10萬至100萬元罰鍰範疇。

    訴願人經營違規民宿事實明確，且經營房間數18間，裁罰標準訂定已有比例原則考量，縣府處分並無違誤，業者訴願無理由予以駁回。業者若仍不滿，可依法向行政法院提起行政訴訟。

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