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    首頁 > 生活

    母親節送暖！彰化快樂天堂基金會送成套內衣禮挺弱勢母親

    2026/05/01 10:07 記者陳冠備／彰化報導
    快樂天堂基金會將於5/10母親節，在彰化縣議員張雪如服務處，舉行免費發放女性貼身衣物活動，每套價值逾1500元。（張雪如提供）

    快樂天堂基金會將於5/10母親節，在彰化縣議員張雪如服務處，舉行免費發放女性貼身衣物活動，每套價值逾1500元。（張雪如提供）

    下週日就是母親節，為慰勞辛苦的弱勢家庭媽媽，快樂天堂基金會將於當天在彰化縣議員張雪如服務處，舉行免費發放女性貼身衣物活動，每人限領1組，價值逾1500元。張雪如指出，發放對象為中低、低收入戶或持村里長清寒證明者，「來多少，發多少」，外縣市也可以

    張雪如表示，許多弱勢家庭的母親長年為家庭付出，省吃儉用，往往連最基本的貼身衣物都捨不得汰換，一穿就是好幾年，令人心疼。為此，基金會選在母親節前舉辦發放活動，希望透過一份實用又貼心的禮物，向這些辛苦撐起家庭的女性說聲「辛苦了，謝謝妳」。

    「妳的付出，我們都記得，妳的辛苦，不該被忽略」，張雪如說，這件內衣不只是一份物資，更是一份「被看見、被在乎」的心意，或許無法分擔生活重擔，但希望能在忙碌與壓力之中，為媽媽們帶來片刻溫暖與力量。

    張雪如說，發放活動時間於5月10日下午1點至4點，不限彰化縣民，歡迎符合資格的女性前來領取，準備數量充足，採「來多少、發多少」方式辦理，希望這一點點心意，能讓辛苦的媽媽們感受到一絲溫柔與被愛。

    快樂天堂基金會為慰勞弱勢家庭的媽媽們，將於5月10日在彰化縣議員張雪如服務處發放全新女性貼身衣物，1人限領1組。（張雪如提供）

    快樂天堂基金會為慰勞弱勢家庭的媽媽們，將於5月10日在彰化縣議員張雪如服務處發放全新女性貼身衣物，1人限領1組。（張雪如提供）

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