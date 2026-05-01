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    勞動節連假首日 新台馬輪、台馬之星載1200旅客湧入馬祖

    2026/05/01 10:08 記者俞肇福／綜合報導
    五一勞動節3天連假，新台馬輪、台馬之星先後靠泊馬祖，載來1200位旅客。（圖為連江縣政府提供）

    五一勞動節3天連假，新台馬輪、台馬之星先後靠泊馬祖，載來1200位旅客。（圖為連江縣政府提供）

    今天（1日）是2026年五一勞動節，這也是台灣歷史上首度實施「勞動節全國統一放假」的第一天！不僅勞工朋友，連軍公教與學生也同步休假。影響所及，五一勞動節3天連假首日，「新台馬輪」與「台馬之星」相繼靠港，合計載運1200名旅客湧入馬祖，為馬祖離島觀光揭開連假序幕。

    昨天（4月30日）晚間，基隆西岸旅客服務中心湧現大批候船人潮，旅客分別搭乘兩艘客輪前往馬祖。其中，「台馬之星」是「先馬後東」航班，載運580人，包含前往南竿519人、東引61人；隨後出港的「新台馬輪」則為「先東後馬」，共載運622人，前往東引371人、南竿251人。

    「新台馬輪」與「台馬之星」兩船合計輸運旅客達1200人，顯示連假期間離島旅遊需求暢旺；今天上午福澳港與中柱港即湧現人潮與車流，港區呈現一片熱鬧繁忙景象。

    「五一勞動節」3天連假開始，氣象預報顯示，今天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升，各地大致為多雲到晴，不過後天（3日）另一波鋒面接近，馬祖列島再轉為陰時多雲，有短暫陣雨或雷雨的天氣。

    今天清晨仍受東北季風影響，馬祖天氣稍涼，白天起隨著季風減弱、水氣減少，轉為多雲到晴，氣溫回升，高溫約20度、低溫約16度，整體感受較為舒適。

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