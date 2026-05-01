今天武財神生日補財庫！命理師曝「3水果」必拜 做錯恐愈拜愈漏財

今天農曆農曆3月15日為武財神生日，是求財「補財庫」的好日子。（楊登嵙提供）

今天農曆農曆3月15日為武財神生日，命理師楊登嵙表示，今天到奉祀五路武財神的宮廟，請「武財神」化解前世犯下的無心之過與冤孽，避免將災禍破財帶到未來，台中市名門命理教育協會創會理事長建議補財庫拜水果，「招（香蕉）你（李子）來（梨子）旺（鳳梨）市（柿子）」，招你來旺市。

楊登嵙說明補財庫流程與步驟，1、點香後，向武財神稟報姓名、生辰、住址，「弟子○○○，生於○年○月○日，居住於○○，今日誠心敬奉武財神○○○，祈求財庫充盈，事業順遂，貴人相助，財源廣進」；2、向武財神稟告願望，「願弟子（或店鋪/公司）補足財庫，財運興旺，廣納四方財。3、燒化金紙、發財金。

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補財庫禁忌，楊登嵙提醒，1、不要選蘋果（貧）或蓮霧，也可再加一點甜食類，如新年會用到的年糕、發糕、花生糖等等都可以，但避開酥（輸）類的零食，建議參拜時，把供品擺出圓滿的感覺。

2、禁忌穿破褲或露肚裝，財庫的庫和衣褲的褲同音，穿有破洞的褲子，代表財庫有破或有漏，難以留住財氣；而肚臍和漏財的台語發音很相似，恐有漏財風險，財庫破洞愈補愈大洞。

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