再現聖顏！白沙屯媽祖開爐 丙午年北港進香圓滿完成

原本以紅色布幔垂遮的白沙屯媽祖神尊，也在開爐時，再展聖顏。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，今（1）日凌晨0點35分開爐，把今年從北港朝天宮刈火帶回的萬年香火，分添至各香爐合爐，接著收頭旗，宣告今年進香圓滿完成。而原本以紅色布幔垂遮的白沙屯媽祖神尊，也在開爐時，再展聖顏。

白沙屯媽祖今年徒步南下北港朝天宮進香，於4月20日下午4點10分回宮安座後，神房隨即放下紅色布幔，刈火取回裝有萬年香火的火缸，也擺至於媽祖神龕上，讓白沙屯媽祖與今年首次同行的爐主媽祖接受香火薰陶12天，今天凌晨0點35分開爐。

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開爐儀式，由拱天宮管委會主委洪文華帶領眾人祭拜後，廟方工作人員將神房布幔打開，睽違已久的媽祖聖顏，再度展現在信眾眼前；爐主媽祖、火缸依序被請出神房，再由值年爐主一一把火缸中的萬年香火添加至各殿主爐合爐，保佑一整年的平安。最後收起頭旗，宣告今年丙午年進香活動圓滿完成。

從昨晚起，信眾陸續湧入拱天宮參與開爐儀式，大殿及廟埕擠滿人潮。開爐後，廟方也開放信眾持貢香或進香旗在大香爐上過爐後帶回，如同從拱天宮迎請香火回家，讓媽祖香火薰染家運。不少白沙屯居民也準備熟食、熱湯等供大家食用，展現地方熱情。

拱天宮主委洪文華取出紀香刈火帶回的萬年香火火缸。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

值年爐主將火缸的香灰逐一添入拱天宮各香爐。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

收頭旗。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

信眾持貢香或進香旗在大香爐上過爐後帶回，讓媽祖香火薰染家運。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

信眾湧入拱天宮參與開爐儀式，大殿及廟埕擠滿人潮。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

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