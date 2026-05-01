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    五一勞動節向勞工致意竹市府推兩大新制 升級法律諮詢、風扇衣全額補

    2026/05/01 09:29 記者蔡彰盛／新竹報導
    五一勞動節竹市府推兩大新制向勞工致意。（市府提供）

    五一勞動節竹市府推兩大新制向勞工致意。（市府提供）

    新竹市政府在勞動節宣布推出兩項勞工福利政策，包括升級勞工法律諮詢服務、推動職業安全新措施「風扇衣全額補助」，以實際行動守護勞工權益與工作安全，打造更友善、安心的勞動環境。

    市府今宣布勞工法律諮詢服務升級，攜手新竹市總工會，將原先「兩週一次諮詢」調整為「每週一次諮詢」，於新竹市勞工育樂中心每週二15時至17時辦理，採定時定點服務，並由專業律師提供一對一諮詢，協助勞工釐清勞動權益、妥善處理勞資爭議，進一步強化法律支持系統，並共同守護勞工權益。

    面對即將到來的夏季，戶外施工勞工將面臨高溫及極端氣候的雙重挑戰，市府預計於7月推動營造業職安防護措施，針對營造業戶外作業勞工提供「風扇衣全額補助」。凡符合勞保或職業災害保險資格，並完成6小時職業安全教育訓練者，即可申請補助，以提升高溫作業防護量能，確保第一線勞工的工作安全與健康保障。

    勞青處表示，職業災害慰問金由原先5000元至2萬元，調升至5000元至5萬元，進一步強化即時協助量能；同時針對失能情形，依不同程度新增1萬5000元至3萬元不等慰問金，期盼在勞工遭遇最艱難時刻時，提供更即時且實質的支持與保障。

    同時，大幅調升總工會勞工教育研習補助，最高增幅達73.33%，期望透過硬體改善與資源挹注並行，打造更完善的勞工學習與交流環境，持續提升勞工整體福祉。

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