北亞教師工會齊聚台北 全教總：台灣五一全面放假具象徵意義

北亞教師工會齊聚台北，全教總表示，台灣五一全面放假別具意義。 （記者林曉雲翻攝）

五一國際勞動節今（1）日登場，全國教師工會總聯合會（全教總）強調，今年對台灣而言別具意義，勞動節首度朝向不分職業、全民放假邁進，被視為勞工長年爭取的重要成果，不只是一天的假期，而是對所有勞動者價值的集體肯認，也是持續推動制度改革的起點。

而在五一前夕，日本、韓國、蒙古的北亞教師工會夥伴齊聚台北交流，與全教總共同穿上「MAY DAY FOR ALL」T恤，高喊「UNION！ POWER！」，展現跨國勞動團結。

請繼續往下閱讀...

全教總理事長侯俊良表示，當勞動問題不再只是單一國家的議題，而是全球共同面對的挑戰，唯有團結，才能讓聲音被看見、讓改變發生。

侯俊良也指出，長期以來教師、教育工作者與多數勞工一樣，面對高工時與沉重行政負擔，卻未被充分納入勞動權益保障體系，隨著制度逐步調整，今年五一更具有象徵意義，代表勞動者跨越職業分界，重新站在同一條戰線上。

全教總強調，教育現場的過勞與制度壓力，正是勞動議題的一環，教師不只是教學者，更是需要被保障的勞動者。從減輕行政負擔、改善工作條件，到提升教育品質，皆與勞動權益密不可分。

全台勞團發起集會遊行，將於今日下午1時在台北凱達格蘭大道登場，號召勞工、教師與公民走上街頭。主辦單位呼籲，穿上五一象徵的T恤，用行動表達立場，讓勞動的聲音匯聚成改變的力量。

全教總也向所有勞動者喊話，五一不只是紀念，更是行動的時刻，侯俊良表示，當更多人站出來，制度才會前進；當更多人發聲，勞動才有尊嚴，五一勞動節屬於每一個努力生活的人。

全教總在今日下午的五一遊行提出兩大訴求，包括足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及推動公私校退撫制度一體化、提撥率一致達15%。

侯俊良表示，教師面臨薪資成長停滯、行政負擔沉重與校園濫訴壓力，已導致教師荒擴大，代理教師缺額難補，投入教職意願下降。另在退休保障方面，年金改革後撥補不足疑慮未解，教師對未來經濟安全感到不安。

全教總呼籲政府應推動薪資制度法制化、落實行政減量與完善申訴機制，從制度面改善教師勞動條件，提升職業吸引力，確保教育品質，讓尊師重道真正落實。

全教總也向所有勞動者喊話，五一不只是紀念，更是行動的時刻，侯俊良表示，當更多人站出來，制度才會前進；當更多人發聲，勞動才有尊嚴，五一勞動節屬於每一個努力生活的人。

全教總在今日下午的五一遊行提出兩大訴求，包括足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及推動公私校退撫制度一體化、提撥率一致達15%。（全教總提供）

全教總在今日下午的五一遊行提出兩大訴求，包括足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及推動公私校退撫制度一體化、提撥率一致達15%。（全教總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法