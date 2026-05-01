勞動節連假首日 公路局公布下午省道易塞6路段

勞動節連假首日上午，省道各地交通目前順暢，交通部公路局提醒民眾多用大眾交通工具，避免塞車又可享TPASS優惠。（圖取自公路局官網）

今（1日）為勞動節連假首日，交通部公路局監看各地省道，截至上午9點皆交通車流順暢，預估主要城際道路如台61線、跨縣市大橋、銜接國道交流道等，約6路段將出現短暫車流，建議民眾上路前可察看公路局網站或使用幸福公路APP，避開塞車。

公路局表示，截至上午9點，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、中彰大橋，銜接國道路段台64線國3土城交流道、台74線霧峰路段西向、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統將出現短暫車流。

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公路局也統計，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於勞動節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假亦推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2到3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。統計昨日西部國道客運共計行駛6816班次，疏運14萬4443人。

公路局建議，民眾均可至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢相關資訊，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，民眾返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規劃，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。

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