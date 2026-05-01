水情告急！ 嘉義蘭潭、仁義潭蓄水率同步跌至24.8％

仁義潭庫底「內甕橋」重見天日意謂著水情警訊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義地區的水情令人憂心，蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%，由於低於嚴重警戒線，都以紅色呈現，網友笑說蘭潭與仁義潭真的是對「難兄難弟」。而且4月30日這波鋒面，雖然嘉義地區普降甘霖，但降雨量並不大，雨水大多被乾涸地表吸收，對兩水庫蓄水幾乎沒有幫助，蓄水率將進一步下跌。

目前正值台灣枯水期末端，寄望梅雨季節可以帶來顯著降雨，否則嘉義地區的供水壓力將會持續增加。這波鋒面，嘉義地區昨天早上開始下雨，但以平原和海區雨勢較大，直到中午過後，山區才有略有下雨，迄今早上8點，嘉義市累積降雨量最高僅9毫米，嘉義縣也只有21.5毫米。曾文水庫集水區與仁義潭水源區更低，對水庫進帳助益相當有限。

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嘉義民眾就指出，最近描述仁義潭庫底「內甕橋」重見天日的景象，並不是美景，而是大地乾渴的警訊，在極端氣候的當下，大家應該在日常生活中「珍惜每一滴得來不易的藍色眼淚」。尤其24.8%已是嘉義的渴求指標，當蘭潭與仁義潭這對難兄難弟連蓄水率百分比都達成驚人的默契時，更不該在節水這件事上缺席。

蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義市累積降雨量最高僅9毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣累積降雨量最高21.5毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

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