為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水情告急！ 嘉義蘭潭、仁義潭蓄水率同步跌至24.8％

    2026/05/01 09:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭庫底「內甕橋」重見天日意謂著水情警訊。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭庫底「內甕橋」重見天日意謂著水情警訊。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義地區的水情令人憂心，蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%，由於低於嚴重警戒線，都以紅色呈現，網友笑說蘭潭與仁義潭真的是對「難兄難弟」。而且4月30日這波鋒面，雖然嘉義地區普降甘霖，但降雨量並不大，雨水大多被乾涸地表吸收，對兩水庫蓄水幾乎沒有幫助，蓄水率將進一步下跌。

    目前正值台灣枯水期末端，寄望梅雨季節可以帶來顯著降雨，否則嘉義地區的供水壓力將會持續增加。這波鋒面，嘉義地區昨天早上開始下雨，但以平原和海區雨勢較大，直到中午過後，山區才有略有下雨，迄今早上8點，嘉義市累積降雨量最高僅9毫米，嘉義縣也只有21.5毫米。曾文水庫集水區與仁義潭水源區更低，對水庫進帳助益相當有限。

    嘉義民眾就指出，最近描述仁義潭庫底「內甕橋」重見天日的景象，並不是美景，而是大地乾渴的警訊，在極端氣候的當下，大家應該在日常生活中「珍惜每一滴得來不易的藍色眼淚」。尤其24.8%已是嘉義的渴求指標，當蘭潭與仁義潭這對難兄難弟連蓄水率百分比都達成驚人的默契時，更不該在節水這件事上缺席。

    蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

    蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

    蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

    蘭潭與仁義潭兩座水庫4月30日的蓄水率同步跌至24.8%。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義市累積降雨量最高僅9毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義市累積降雨量最高僅9毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣累積降雨量最高21.5毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣累積降雨量最高21.5毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播