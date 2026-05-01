連假首日一早車潮湧現 國道多處見紅紫爆

今天是勞動節連假首日，部分國道一早就湧現南下車潮，包含國1、國3、國5都有路段壅塞，國1、國3部分路段更「紫爆」。（圖擷自國道1968即時路況）

今天是勞動節連假首日，部分國道一早就湧現南下車潮，包含國1、國3、國5都有路段壅塞，國1、國3部分路段更「紫爆」。高公局預估上午有9大易塞路段，並建議可選擇其他時段上路。

連假首日一早就出現出遊車潮，截至今上午9點半包含國1東湖至汐止系統、五堵豐原-台中系統-后里等北向路段，以及新竹-新竹系統南向路段車速均不到60公里。中壢轉接一-中豐、高架楊梅端-湖口、竹北-新竹、員林-北斗南向路段見紅。國1中壢服務區-內壢、內壢-中壢轉接一南向路段「紫爆」。

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國3汐止系統至木柵，以及安坑-新店、大溪-龍潭、茄苳-香山、和美-彰化系統等多處路段車速不到60公里。木柵休息站-木柵北向路段、樹林、三鶯、鶯歌系統、大溪、烏日-中投-霧峰等南向路段均見紅，南港聯絡道南向路段、新店-木柵休息站北向路段「紫爆」。

國5南港到石碇路段見紅，石碇-坪林交控、坪林交控-頭城等南向路段車速不到80公里。

針對勞動節連假，高公局預估凌晨0到5時交通量為7百萬車公里，是平日年平均1.75倍，預估今天交通量為115百萬車公里、平日年平均的1.2倍。

據高公局指出，今日上午國道有9大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

此外，國道今天疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天是勞動節連假首日，部分國道一早就湧現南下車潮，包含國1、國3、國5都有路段壅塞，國1、國3部分路段更「紫爆」。（圖擷自國道1968即時路況）

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