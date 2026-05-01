國民美食推手 新竹海瑞摃丸創辦人黃海瑞97歲辭世

黃海瑞71年的摃丸職人精神，以97歲的人生謝幕。（海瑞摃丸提供）

79年的職人魂落幕，新竹摃丸始祖黃海瑞睡夢中辭世，享耆壽97歲。從18歲麵攤少年到產業拓荒者，黃海瑞用雙手「摃」出新竹的文化名片，除是新竹摃丸產業的開山鼻祖、其一生更是台灣戰後艱辛奮鬥的縮影，更是新竹摃丸從「奢華美味」轉變為「國民美食」的重要推手。

18歲從南門市場的麵攤做起，黃海瑞堅持選用當天現宰的台灣黑毛豬後腿肉，純肉製作、不摻澱粉，每一顆摃丸都飽含肉汁，咬感Q彈。

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在那個一碗麵加兩顆摃丸就足以象徵家庭經濟能力的年代，黃海瑞的麵攤成了老新竹人口耳相傳的勝地，「去海瑞那裡吃摃丸麵」成為一種生活方式。

黃海瑞對為確保肉質新鮮，每日凌晨1點便到市場挑肉，接著開始長達數小時、單調且繁重的手工捶打。在純手工時代，每日產量僅能產出約30台斤，1960年代，黃海瑞從打鐵機具中獲得靈感，大膽地將機械構造改良為木槌捶打，這項關鍵性的轉型，將產量從每日30斤一口氣提升至500斤。

這不僅解決了產能問題，更打破了經濟規模的限制，讓摃丸可批發給城隍廟一帶的小吃攤。

新竹的米粉配摃丸湯經典組合自此而來。在產業萌芽初期，他不吝於教導徒弟與工人，將摃丸製作技術廣為流傳。今日新竹市內眾多的摃丸品牌，追根溯源，多與海瑞摃丸有著深厚的淵源。

海瑞摃丸代表的不僅是一個品牌，更是一個家族、一座城市對傳統工藝的守護。黃海瑞雖然辭世，但他留在熱騰騰湯碗裡的，是堅持不加澱粉的真材實料，以及那一顆顆傳承了70餘年的職人精神。

新竹摃丸始祖黃海瑞睡夢中辭世，享耆壽97歲，其71年的職人精神也落幕。（海瑞摃丸提供）

黃海瑞利用機器提高摃丸的產能，讓大家可以吃到平民美食。（海瑞摃丸提供）

黃海瑞用手打豬肉做成的摃丸就是新竹摃丸美味的祕訣。（海瑞摃丸提供）

從南門市場的小麵攤起家的黃海瑞，是新竹摃丸始祖。（海瑞摃丸提供）

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