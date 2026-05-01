聚焦學生需求！特教課程計畫新制上路 成重要改革里程碑

聚焦學生需求，在全教總及台灣特教工作專業人員協會爭取、立委陳培瑜協助下，教育部通過特教課程計畫新制，成為重要改革里程碑。（記者林曉雲翻攝臉書）

長期困擾基層特教老師的文書負擔問題出現轉機。全國教師工會總聯合會（全教總）與台灣特教工作專業人員協會指出，經多年倡議及與教育部國教署多次會議討論後，國教署近日正式發函，調整分散式資源班課程計畫作業原則，未來僅需針對「特殊需求領域」撰寫課程計畫，預期可大幅減輕教師行政負擔，把時間還給學生，將專業還給特教。

全教總理事長侯俊良表示，特教課程計畫長期存在與普通班課程重複撰寫的問題，導致文書作業過重，壓縮教師投入教學與學生輔導的時間。自2023年起，全教總即與國教署展開溝通，並在多次會議中提出簡化建議，推動課程計畫減量。台灣特教工作專業人員協會秘書長金采蓁也表示，協會持續反映第一線教師困境，強調過度文書化已影響特教專業發揮，在立委陳培瑜的協助下終於有了重大突破。

請繼續往下閱讀...

全教總特教委員會主委鍾正信指出，2023年9月與國教署長座談時，即提出課程計畫「疊床架屋」問題；2024年至2025年間，持續參與相關會議並提出具體建議，包括避免與普通班課程重複撰寫，以及精簡行政流程，最終於今年4月，國教署正式發函明確作業原則。

鍾正信說明，依新規定，資源班與普通班相同的部定領域及科目課程，無須另行撰寫課程計畫，可納入學校整體課程規劃；僅需針對身心障礙學生的特殊需求領域課程，如學習策略、社會技巧等，進行規劃與撰寫，並結合個別化教育計畫（IEP）進行彈性調整。

全教總與台灣特教工作專業人員協會均認為，此次調整是特教行政減量的重要里程碑，顯示主管機關開始正視基層教師長期承受的文書壓力。不過雙方也強調，這僅是改革起點，未來仍應持續檢討其他特教班型與相關行政作業，進一步減輕不必要負擔。

全教總指出，特教現場仍面臨人力不足與工作負荷沉重等問題，呼籲教育部持續從制度面改善，讓教師能專注於教學與學生需求。台灣特教工作專業人員協會則表示，「把時間還給老師、把專業留給教育」應成為政策改革核心，透過行政簡化與制度優化，打造更友善的教學環境，提升特教品質與學生學習成效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法