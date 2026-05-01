土城產業園區表揚73位模範勞工 移工敬業精神同獲肯定

新北市土城區廠商協進會與服務中心表揚土城產業園區73位模範勞工。（圖由土城區廠商協進會提供）

新北市土城區廠商協進會與服務中心日前舉辦今年度土城產業園區模範勞工表揚大會，共表揚73位模範勞工，包括產品開發卓越的劉昌達、認真敬業的外籍移工何氏秋姮在內，主辦單位透過公開頒獎、贈禮的方式，肯定園區的模範勞工在工作崗位上的優異表現與長期付出。

經濟部產業園區管理局台北分局長梁又文、土城廠協會理事長張志忠、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵皆感謝每位用雙手努力打拚、付出奉獻的勞工朋友，並表達最誠摯的敬意與感謝。

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73位模範勞工當中，在「家登精密工業公司」任職逾3年的劉昌達，在產品開發、製程優化或跨部門協調方面皆展現優異，去年度個人獲證專利共5件，包含發明與設計專利，聚焦於光罩的儲存與保護技術，協助公司完成關鍵任務。

在「三加產業公司」服務逾8年的外籍移工何氏秋姮，現任成形、組立副組長一職，八年來從未遲到或早退，展現高度的敬業精神與自律態度，充分展現其責任感與團隊合作精神，獲公司肯定與同仁讚賞。

土城產業園區服務中心指出，透過一年一度的模範勞工表揚大會，向每位辛勤付出的勞工朋友致上最高敬意，服務中心也將持續扮演橋梁角色，展現園區企業共好精神。

土城產業園區今年度模範勞工之一的外籍移工何氏秋姮（右），任職8年來從未遲到或早退，展現高度的敬業精神與自律態度。（圖由土城區廠商協進會提供）

土城產業園區今年度模範勞工之一的劉昌達（右），在產品開發、製程優化皆展現優異。（圖由土城區廠商協進會提供）

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