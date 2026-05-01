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    首頁 > 生活

    五一首度全國放假！爸媽崩潰：是「勞動加倍節」？

    2026/05/01 09:17 記者許國楨／台中報導
    有父母已經低調訂好摩鐵，打算享受久違的兩人世界。示意圖。（記者許國楨攝）

    有父母已經低調訂好摩鐵，打算享受久違的兩人世界。示意圖。（記者許國楨攝）

    從今年起，5月1日勞動節調整為「全國一致放假」的國定假日，不再只有勞工放假，而是軍、公、教，甚至從幼兒園到大學學生，全都同步休假，由於今年剛好落在週五，搭配週末5月2日、3日，直接形成3天連假，讓不少人直呼超有感，只是這項新制雖讓許多人拍手叫好，卻也讓不少家長昨晚突然陷入「家庭危機」。

    過去五一勞動節常是夫妻難得的喘息日，因為大人放假、小孩照常上課，不少爸媽早早排好行程，準備趁平日難得空檔安排小旅行、約會吃大餐，甚至有人已經低調訂好摩鐵，打算享受久違的兩人世界愛愛，沒想到直到昨天傍晚，才驚覺「今年小朋友也放假」，瞬間計畫全盤打亂，浪漫模式秒切換成育兒實境秀。

    網友也紛紛在社群平台哀號：「原本想說終於能放鬆一下，結果變成全家一起放風」、「本來是夫妻日，現在變親子日」、「昨天才知道孩子放假，今天直接變臨時保母大作戰」，也有人苦中作樂笑說：「這不是勞動節，是勞動加倍節」、「本來要休息，現在要陪玩三天」、「最開心的是小孩，最震驚的是爸媽」。

    但也有家長樂觀看待，認為全家同步放假反而更有連假感，可以安排親子出遊，不必再煩惱接送問題，只是對那些原本早已偷偷規劃好「成人行程」的爸媽來說，今年的五一，確實讓人深刻體會什麼叫做「計畫永遠趕不上變化」。

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