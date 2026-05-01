U-start創新創業補助名單公布 AI成最大亮點

政大「Code Green」團隊開發具可解釋性之獸醫輔助診斷系統，以科技填補獸醫診斷。（圖由教育部提供）

教育部推動「U-start創新創業計畫」成果亮眼，今年提案數突破350組，累計申請已逾4500件，參與學校涵蓋全國近九成大專校院。教育部青年署今（1）日公布補助名單，共有39校、75組新創團隊入選，涵蓋醫療生技、金融科技、教育、寵物經濟等多元領域，展現校園創新創業的跨域整合能量。

青年署科長呂松青說明，今年最大亮點為AI技術廣泛導入新創應用，不少團隊結合AI代理人、智慧學習系統及遷移學習等技術，發展創新服務模式，呼應政府推動「AI新十大建設」，帶動各產業數位轉型，逐步建構完整AI產業生態系。

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在入選團隊中，長庚大學「ezekie」團隊開發術後全階段照護方案，整合發炎控制與傷口修復，有助減輕醫療負擔並提升臨床效率；東吳大學「Platus」團隊則推出AI即時支付平台，改善數位內容創作者收益分配問題，回應AI時代下金流與授權機制的挑戰。

在教育與社會創新領域，國立中正大學「Readii」團隊設計情緒感知學習系統，透過AI分析學習狀態，協助學生降低認知負荷並重建學習動機；國立政治大學「Code Green」團隊則運用跨物種AI遷移學習技術，將人類醫學影像模型應用於獸醫診斷，提升寵物醫療品質。

呂松青表示，U-start計畫推動18年來，已協助1073家新創公司成立，近5成仍持續營運，顯示校園創業具備一定市場競爭力，入選第一階段團隊可獲50萬元補助，並由學校提供6個月育成輔導，協助團隊度過創業初期挑戰，期間亦安排創業課程、專家輔導及投資媒合等資源。

此外，完成第一階段的團隊，後續可參與績優評選，爭取更高額創業獎金。呂松青指出，透過持續培力與資源整合，已逐步建立青年創業支持網絡，並透過展會與交流活動，促進新創團隊間的合作與成長，將持續結合AI技術發展與青年創新能量，推動校園創業生態系，協助青年將創意轉化為實際產業應用，提升國家整體競爭力。

東吳大學「Platus」團隊開發「AI 即時支付平台」。（圖由教育部提供）

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