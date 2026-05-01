勞動節連假開心看表演 鐵獅玉玲瓏、王彩樺5/3萬丹同台演出

我們生活節戲劇公演，邀請鐵獅玉玲瓏和王彩樺共同演出。（屏東縣政府提供）

勞動節3天連假今（1）日起展開，屏東縣政府為勞工推出「我們生活節」，壓軸演出於週日（3日）晚間7時在萬丹鄉萬丹國中登場，安排「鐵獅玉玲瓏」勞工戲劇公演，邀請經典組合澎恰恰和許效舜二度到訪萬丹，並攜手「台灣濱崎步」王彩樺同台演出，打造笑聲滿滿、活力十足的精彩夜晚，縣府歡迎鄉親踴躍觀賞，免費入場。

屏東縣政府表示，延續去年萬丹場熱烈回響，今年鐵獅玉玲瓏再度回歸，並加碼卡司陣容，推出全新升級舞台內容，且為全縣唯一一場演出。活動以「健康勞力！」為主題，將職場健康與友善職場議題融入表演之中，透過幽默逗趣、貼近生活的劇情呈現，讓民眾在輕鬆歡樂的氛圍中認識勞動議題，也讓友善職場觀念更加生活化、易於理解。

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勞動暨青年發展處表示，「2026我們生活節」系列活動陸續展開，5月3日更是從早到晚精彩不間斷。白天在數位青創中心有「移家人PLUS」活動，規劃外國勞工朋友喜愛的市集、手作體驗及表演活動；晚間在萬丹國中則有鐵獅玉玲瓏演出，免費入場，歡迎鄉親攜家帶眷提前到場卡位，一起享受最熱鬧、最有笑聲的夜晚。

此外，「我們一職在－打造友善職場」行動體驗特展今（1）日起至7月4日在屏東數位青創中心展出，透過互動式展覽呈現身心障礙友善、中高齡就業、性別平等、職業安全及青年友善等多元議題。活動詳情可上「我們生活節」活動官網查詢。

鐵獅玉玲瓏首次到萬丹演出時相當受到歡迎，今年再度應邀登場。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

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