「迷暈魚蟹」祭祖挨轟！台東部落回擊：祖先捕魚上千年沒影響生態

族人在水中搗爛魚藤。（族人提供）

台東建和部落日前在知本溪上游以「毒魚藤」將溪中魚蟹迷暈後撈起祭祖，是所謂的「padawak」，但魚藤本身含有魚藤素，早被政府禁止使用，後又有民眾發文稱，已實名檢舉，又引發爭議。部落表示，這的確是傳統祭儀之一，「祖先捕魚上千年，生態未因此受影響，怎麼沒人檢視上游飯店排污水？」

建和部落也稱射馬干部落，活動前，族人上山採集魚藤，並在支流中挖池、困住部分魚蟹，接著在水中搗爛藤蔓根部，其內的魚藤酮釋出，魚也漸漸被痲痺，族人即可輕鬆抓起。有族人表示，還有更傳統的做法即是在下游再放入其他植物，供「昏迷的魚醒來」，但其實不理會這些魚蟹，牠們一樣沒事、會自已甦醒。

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只是新聞刊出後「歪樓」不少，非議也多。有網友稱，跟以前電魚也一樣，還表示對環境無太大影響，立即被其他網友砲轟「多讀點書！」「連人都能電暈、魚被電到生體機能喪失，這和傳統毒魚能一樣嗎？」「有想過小魚或魚卵嗎？」

也有民眾另發文章稱，台東溪流生態本就夠糟了，藉文化或傳承這種狗屁倒灶的名義，用魚藤毒魚，還一堆人一起犯罪，這是價值的錯亂以及最糟糕的示範，並已具名檢舉。發文一出同樣又引起爭議。

射馬干部落會議主席陳韋協說，魚在溪中被迷暈後捕起，接著是要以此祭祖、告知如今生態、漁獵狀況以慰先祖，「這本來就是傳統」，若有魚蟹被迷暈未被逮，也會自然甦醒、留下生命，千百年來祖先以此捕魚未見生態遭破壞，若說台東溪流生態之糟，「怎麼不看看上游的大飯店如何排放廢水？」、「這是傳統文化，部落也可供社會大眾檢視，也歡迎來了解」。

台東縣原民處長高忠雲說，自己是金峰鄉族人，部落老人以往也曾在自家或部落範圍內的小區段流域毒魚，長輩懂得抓取適合劑量的魚藤，的確魚蟹也會自動甦醒，捕到漁獲分享族人，只是好幾年來未再以此捕魚，「那是因為找不到魚藤了」，目前尚未正式獲得檢舉內容，但已得知建和部落受非議，會再查明相關規定。

族人在支流旁挖池引入溪水與魚蟹後迷暈。（族人提供）

射馬干部落會議主席陳韋協說，毒魚活動千百年來即有，可供社會檢視與了解，破壞生態另有原因。（族人提供）

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