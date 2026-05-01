收假日報到！今年首波梅雨鋒面來襲 氣象專家曝「天氣變化相當有感」

氣象專家林得恩指出，今年首波梅雨鋒面預計於連假「收假日」晚起報到，天氣變化將相當有感。（資料照）

中央氣象署預報，今天（5月1日）白天起東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今年首波梅雨鋒面預計於五一勞動節連假「收假日」晚起報到，天氣變化將相當有感。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，五一勞動節連假登場，今天起，隨著冷高壓出海緣故，台灣天氣逐漸轉穩，環境水氣減少，氣溫也開始明顯回升。

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林得恩說，尤其是北部與宜蘭地區白天高溫可能較前幾日升高8至10度，體感相當炎熱；但是日夜溫差仍大，目前評估溫差可達7至9度左右。

林得恩分析，連假前段天氣大致為晴到多雲型態，僅午後山區及東半部有局部零星降雨機會，但雨勢均不強、延時均不久，雨區範圍亦均不大。

他補充，一直要到連假最後一天（3日）晚間起，因為今年首波梅雨鋒面接近並通過，隨後東北季風伴隨南下，屆時西半部地區降雨轉趨明顯；北部及宜蘭地區的溫度降幅亦可達6至8度，天氣變化相當有感。

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