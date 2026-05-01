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    首頁 > 生活

    今有3神明過生日！廖大乙：把握難得「轉運月」做這些事

    2026/05/01 08:01 記者陳鳳麗／南投報導
    民俗專家廖大乙說，國曆5月有5神明生日，還有兩個天赦日，是很難得的轉運月。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙說，國曆5月有5神明生日，還有兩個天赦日，是很難得的轉運月。（廖大乙提供）

    今天是五一勞動節，也是武財神、保生大帝、金母娘娘生日，民俗專家廖大乙表示，今年5月是充滿神明祝福的轉運月，今天有3神明生日，4日、9日是土地婆、媽祖生日，另還有2個天赦日及「立夏」節氣，想轉好轉本月可去向這幾尊神明祈求，若能先捐血、捐款助弱，再跟神明稟告效果更好。

    民俗專家廖大乙指出，今天很多宮廟忙著為財神爺、保生大帝、金母娘娘誕辰祝壽、辦遶境活動，想為這幾尊神明祝壽祈求，可準備水果表心意，並允諾會以「德」作為根基，不做損人缺德的事，並找機會布施行善。

    其實整個國曆5月可說是丙午年非常特殊的月份，因為5月第一天就是3神明的誕辰，4日是土地婆生日，9日是媽祖誕辰，而巧合的是4日和20日是丙午年第二、第三個天赦日。

    此外，5日是24節氣中的「立夏」，節氣的變化也是運勢變化的時機，因此5月可說從月初到月尾都有上天和神明的滿滿祝福，需要神明庇佑有財運，想業績提升、事業順利，不妨把握這個難得的轉運月祈求厄運遠離、好運降臨。

    廖大乙說，這個月去拜這幾尊神明，可帶花生、帶殼龍眼乾，或是鳳梨、香蕉、橘子、蘋果等有吉祥寓意的水果去敬拜。有心人在去敬拜神明前，可先去捐血，或是依自己能力捐款給需要幫忙的社福機構、弱勢團體，到廟裡參拜時，再向神明稟告已布施行善。

    廖大乙表示，今天去拜財神爺、保生大帝或金母娘娘，可帶龍眼乾和花生去當伴手禮。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙表示，今天去拜財神爺、保生大帝或金母娘娘，可帶龍眼乾和花生去當伴手禮。（記者陳鳳麗攝）

    這個月是最佳轉運月，向神明敬拜祈求，可帶鳳梨、香蕉、橘子、蘋果等有吉祥寓意的水果當供品。（資料照）

    這個月是最佳轉運月，向神明敬拜祈求，可帶鳳梨、香蕉、橘子、蘋果等有吉祥寓意的水果當供品。（資料照）

    5月1日是勞動節，今年剛好武財神生日。（記者陳鳳麗攝）

    5月1日是勞動節，今年剛好武財神生日。（記者陳鳳麗攝）

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