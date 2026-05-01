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    首頁 > 生活

    雲林這幅美景登上NASA！衛星拍下「農田馬賽克拼圖」

    2026/05/01 07:25 記者李文德／雲林報導
    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

    雲林縣是我國重要農業大縣，日前美國國家航空暨太空總署（NASA）一張由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文

    「An Agricultural Mosaic in Taiwan」（中文譯：台灣農業馬賽克拼圖）介紹，此文一出也吸引眾多雲林鄉親討論，紛紛表示「我雲林、我驕傲」。

    NASA這篇文章先以Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰地勾勒出雲林整體，畫面呈現農田交織，像是拼圖般的美麗地景，展現雲林「台灣大糧倉」多元且高效的農業生產樣貌。

    文章中提及，「台灣約有2300萬人口居住，儘管土地面積不大，但每年仍生產出大量農產品，根據台灣農業部的數據，產值約達180億美元。」，最後幾段更提到「從衛星影像可見，雲林農地多為小型矩形區塊，形成獨特且高密度利用的農業景觀。此一格局除反映台灣整體農地規模較小的特性外，也體現雲林長期精緻化經營與土地有效利用的成果。」

    此文一發布就引起雲林鄉親熱烈討論，民眾紛紛稱「我雲林人我驕傲」、「家鄉很美」、「雲林被世界看見了」。雲林縣政府也對於雲林農業首度出現在太空總署衛星影像中，感到驚喜並發布新聞稿。

    縣府表示，雲林縣推動農業設施及智慧農業、強化農業基礎建設，並兼顧產業發展與環境永續，期盼透過國際影像曝光，讓更多人看見雲林農業的多元價值與土地之美。

    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

    日前美國國家航空暨太空總署公布由Landsat 9衛星拍攝的影像，清晰呈現雲林縣農田，更用專文介紹台灣農業，獲得雲林鄉親熱烈討論。（圖片來源自NASA Earth Observatory/Michala Garrison）

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