為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投縣府暑期工讀月薪近3萬元 5/23公開抽籤

    2026/05/01 06:57 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府往年暑期工讀，錄取學生工讀前講習情形。（南投縣政府提供）

    南投縣政府往年暑期工讀，錄取學生工讀前講習情形。（南投縣政府提供）

    南投縣政府為協助青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，今年度釋出66個公部門暑期工讀機會，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬9500元，等於一個暑假工讀下來可領5萬9000元，採網路報名，報名時間至5月7日截止，並於5月23日公開抽籤，決定錄取名單。

    南投縣政府表示，縣府暑假工讀報名資格條件為設籍南投縣滿1年以上、現就讀國內各大專校院日間部在學學生，包括大學或四技一年級以上學生（不含應屆畢業生）、二技或二專一年級學生、五專四年級學生；另提供身心障礙與低收或中低收入戶等特殊條件身分學生名額，縣府受理報名後將進行資格審查，於5月12日公告初審合格名單。

    鑑於往年報名工讀學生踴躍，預計5月23日（星期六）上午9時辦理公開抽籤，由縣府人員代為抽出錄取工讀生名單，屆時除全程錄影，也將透過南投縣政府FB粉絲團線上直播。若報名後因故欲取消報名或詢問資料補正問題，請電洽049-2222136柯先生、蔡小姐。

    南投縣政府往年暑期工讀，辦理公開抽籤情形。（記者張協昇攝）

    南投縣政府往年暑期工讀，辦理公開抽籤情形。（記者張協昇攝）

    南投縣政府暑期工讀月薪2萬9500元，有興趣學生可掃描QR code進行網路報名。（南投縣政府提供）

    南投縣政府暑期工讀月薪2萬9500元，有興趣學生可掃描QR code進行網路報名。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播