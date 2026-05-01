南投縣府暑期工讀月薪近3萬元 5/23公開抽籤

南投縣政府往年暑期工讀，錄取學生工讀前講習情形。（南投縣政府提供）

南投縣政府為協助青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，今年度釋出66個公部門暑期工讀機會，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬9500元，等於一個暑假工讀下來可領5萬9000元，採網路報名，報名時間至5月7日截止，並於5月23日公開抽籤，決定錄取名單。

南投縣政府表示，縣府暑假工讀報名資格條件為設籍南投縣滿1年以上、現就讀國內各大專校院日間部在學學生，包括大學或四技一年級以上學生（不含應屆畢業生）、二技或二專一年級學生、五專四年級學生；另提供身心障礙與低收或中低收入戶等特殊條件身分學生名額，縣府受理報名後將進行資格審查，於5月12日公告初審合格名單。

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鑑於往年報名工讀學生踴躍，預計5月23日（星期六）上午9時辦理公開抽籤，由縣府人員代為抽出錄取工讀生名單，屆時除全程錄影，也將透過南投縣政府FB粉絲團線上直播。若報名後因故欲取消報名或詢問資料補正問題，請電洽049-2222136柯先生、蔡小姐。

南投縣政府往年暑期工讀，辦理公開抽籤情形。（記者張協昇攝）

南投縣政府暑期工讀月薪2萬9500元，有興趣學生可掃描QR code進行網路報名。（南投縣政府提供）

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