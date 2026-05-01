台北中山區鼠輩橫行 網PO影片嚇爛：這裡是14世紀的歐洲嗎？

有民眾PO圖說，在台北雙連市場發現10幾隻老鼠群聚，「大白天的老鼠還不怕人，這裡是14世紀的歐洲嗎？」（圖擷自Threads）

台北市鼠亂不斷，不少市民不滿市長蔣萬安到現在都沒有實際作為，近日在社群湧現民眾目擊老鼠貼文，台北市議員林亮君昨天指出，有民眾在雙連站附近發現鼠輩橫行；更有人昨晚PO圖說，在雙連市場發現10幾隻老鼠群聚，網友直呼，「大白天的老鼠還不怕人，這裡是14世紀的歐洲嗎？」

台北市鼠患越來越嚴重，社群分享目擊情報紛紛，議員林亮君昨天PO文說，民眾發現雙連站附近又鼠輩橫行，蔣萬安市府在中山區「心中山線形公園」附近投藥，但公園隨地可見老鼠藥的照片，就怕萬一小朋友和寵物誤觸、誤食。

請繼續往下閱讀...

Threads昨晚立刻有網友PO圖說，「雙連市場十幾隻老鼠群聚跟動物園一樣，嚇死觀光客，我似乎要通報一下以免哪天爆發什麼漢他病毒…」。這名網友透露，「外國朋友真的嚇到，為什麼老鼠還對人探頭探腦的不怕人，跟狐蒙一樣」，針對其他網友詢問「這到底是不是真的啊……我做廚房這麼多年還沒看過這麼不怕人的老鼠……」，原PO也強調，「很抱歉，是真的，禮拜三早上」。

其他網友也留言批評「好扯，這失控了吧」、「老鼠比松鼠多」、「這環境老鼠群聚真的母湯」、「感覺這些老鼠已經不怕人了」、「台北有迪士尼樂園？？？？？？？我為什麼今天才知道！」、「蔣萬安還有在呼吸嗎？鼠患已經爆發三個月都沒處理」，也有網友留言稱「今天在松山的虎林街也是看到好幾隻很大隻的」，還有網友貼出一張大老鼠攀在窗戶的照片直呼「新北也不惶多讓喔～我家樓高12樓，住5樓，從上面後陽台樓層跑下來的，幸好攔截即時」。

也有網友質疑，「中山站那邊似乎有人在丟東西餵老鼠或鴿子！！每次都看到像米的東西，不知道存的是什麼心欸！！可以把那個人抓起來嗎？」，也讓原PO直呼，「拜託民眾不要再亂餵動物了，頭暈」。

也有網友貼出大老鼠攀在窗戶的照片直呼，「新北也不惶多讓喔～我家樓高12樓，住5樓，從上面後陽台樓層跑下來的，幸好攔截即時」。（圖擷自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法