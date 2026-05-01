05/01 各報重點新聞一覽

國民黨副主席季麟連（右）日前在中常會開砲，「建議開除立法院長韓國瑜黨籍」，前中廣董事長趙少康質疑，「是誰叫季麟連這樣做的？背後有沒有影武者？」（資料照）

自由時報

趙少康追擊：誰指使季麟連嗆韓 有計畫開砲 指使人應出來解釋

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持八〇〇〇億軍購版本，日前在中常會表明「建議開除黨籍」，前中廣董事長趙少康昨受訪質疑，「是誰叫季麟連這樣做的？背後有沒有影武者？」若有人指使，請指使人出來解釋清楚；如果沒有，不是開除季的黨籍就是解除季的副主席職務。

請繼續往下閱讀...

詳見趙少康追擊：誰指使季麟連嗆韓 有計畫開砲 指使人應出來解釋。

出口帶動 首季GDP成長13.69% 近39年新高 遠高於中國5％、新加坡4.6％、南韓3.6％

主計總處昨公布第一季經濟成長率概估十三．六九％、較二月預測增加二．二三個百分點，創近三十九年單季最高，且遠高於中國的五％、新加坡四．六％、南韓三．六％。主計總處專門委員江心怡表示，第一季GDP（國內生產毛額）大幅上修，主因出口強勁帶動國內生產及投資，民間消費也很好；至於中東戰火的影響，從三月數據來看並不明顯。

詳見出口帶動 首季GDP成長13.69% 近39年新高 遠高於中國5％、新加坡4.6％、南韓3.6％。

當詐團車手 取走裝滿現鈔行李箱 灌漿工判刑5年半 3594萬全賠

以灌漿為業的劉姓工人，二〇二三年加入詐欺集團擔任車手，詐團以假投資虛擬貨幣手法向劉姓女子騙取三五九四萬元，劉男出面取款時，取走裝滿現鈔的大行李箱交給上游成員。劉男落網後，台中地院將他判刑五年六月；民事部分，法官認為，劉男所為與劉女所受的損害有因果關係，判決全額賠償三五九四萬元。

詳見當詐團車手 取走裝滿現鈔行李箱 灌漿工判刑5年半 3594萬全賠。

聯合報

水治理納國家戰略統籌 六年將投入5531億元

為了因應極端氣候導致的風險，經濟部昨在國家氣候變遷對策委員會中表示，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌。

詳見水治理納國家戰略統籌 六年將投入5531億元。

促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

台灣少子化問題嚴峻，國發會主委葉俊顯昨透露，府院近期應會有重大宣布，相關政策不排除擴大「○到六歲國家一起養」，甚至延伸適用年齡，公布的時間不會等太久。行政院人士指出，政府非常重視少子女化議題，根據目前已公布的少子女化對策計畫二點○，除了生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手，持續強化支持力道，從根本面延緩少子女化現象。

詳見促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大。

中國時報

鄭麗文支持川普說反對台獨

國民黨主席鄭麗文計畫訪美行程前接受美媒專訪，她提到，希望能拜會美國總統川普，討論如何透過對話，避免與大陸發生衝突，並指出她支持川普表態「反對台灣宣布獨立」，認為這有助於建立與北京的互信，改善兩岸關係。綠委陳培瑜痛批，鄭麗文是在幫她自己與中國的政治交易鋪路；藍委賴士葆則強調，根據憲法及九二共識，中華民國本來就是反對台獨。

詳見鄭麗文支持川普說反對台獨。

沖之鳥礁日機抵近山東艦 共軍強力壓制

日本近期軍事動作頻頻，讓北京的反日宣傳再升溫，大陸國安部昨發文細數日本修憲、擴軍等行為，批評「新型軍國主義」抬頭，大陸學者也進一步透露，共軍航母山東艦日前在航行期間，於沖之鳥礁附近遭遇日本反潛巡邏機抵近偵察，共軍警告日本「你方任何一次轉彎都在我導彈射程之內」，讓日本不再靠近。

詳見沖之鳥礁日機抵近山東艦 共軍強力壓制。

主計總處昨公布第一季經濟成長率概估13.69%，創近39年單季最高，主因AI需求強勁，帶動相關產品出口。（資料照）

台中一名劉姓男子，擔任詐欺車手騙走劉女現金，台中地院判刑5年6月，3594萬也要全額賠償。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法