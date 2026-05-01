3天連假氣溫起伏大 專家：下週兩波梅雨鋒面來襲

颱風論壇指出，連假期間天氣大致穩定，但3天氣溫起伏相當大，預估週五是連假最舒服的一天。週六氣溫大幅上升，悶熱可達30度，週日全台悶熱，高溫可達32度。（圖擷自臉書）

今天是勞動節連假首日，氣象專家指出，由於鋒面遠離、減弱，今日天氣轉晴，氣溫逐日回升，預估今日是連假最舒服的一天，週、六日則會感到悶熱，高溫上看32度。而在連假過後下週將有兩波梅雨鋒面來襲，包含下週一、二的首波梅雨鋒面，以及下週六、下下週日的第2波鋒面，提醒民眾多加留意天氣轉變。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，勞動節連假正式開始，連假期間天氣大致穩定，但三天氣溫起伏相當大，預估週五為東北風環境，各地白天舒適、夜晨涼爽，是連假最舒服的一天。週六風向轉為偏南風，氣溫大幅上升，開始感到悶熱可達30度。

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颱風論壇說明，週日轉為西南風環境，全台悶熱，高溫可達32度，下午至夜晚北部、各地山區有零星雷陣雨機會，外出請留意天氣變化。颱風論壇也提醒，3天氣溫差異明顯，衣物應適時增減，別感冒著涼囉！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地平地低溫約在16至18度，今日至週日因鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日升，今日白天微熱、早晚涼，明日、下週日各地白天暖熱。今日各地區氣溫如下：北部16至28度、中部17至31度、南部18至34度、東部18至30度。

吳德榮表示，下週一、二「梅雨季」首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。下週三白天起至週四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱。

吳德榮提到，下週五在鋒面前暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週六、下下週日受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

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