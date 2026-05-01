提升幸福感 青壯世代心理健康支持方案滿意度逾9成

衛福部心理健康司長陳柏熹指出，「青壯世代心理健康支持方案」上路迄今，服務滿意度達96%。（記者陳怡伶攝）

現代人工作、家庭兩頭燒，心理壓力節節攀升，衛福部心理健康司長陳柏熹接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，衛福部自2024年8月起實施「青壯世代心理健康支持方案」迄今，已服務27萬餘人次，且透過相關量表發現，接受服務的民眾確實幸福感上升，服務滿意度達96%。

陳柏熹表示，青壯族群正處就學、就業期間，面臨複雜的人際關係與家庭議題，並因此容易出現壓力與情緒困擾，心理健康照護需求較高，因此心健司持續以1年1期為原則，穩定推動此一方案，今年也編列相關預算支應。

請繼續往下閱讀...

針對心理健康支持方案實施迄今的成效，陳柏熹指出，目前已有11萬人曾接受方案服務，累計服務27萬餘人次，可見目標年齡層確實存在心理健康支持需求，且對於尋求外部資源協助的接受度較高。

陳柏熹也提到，除服務人次之外，心健司也透過量表評估結果了解受服務者的心理健康狀況有無改善，結果發現接受服務者的焦慮、憂鬱表現明顯下降，且透過世界衛生組織（WHO）幸福量表評估的幸福感也明顯上升。

此外，陳柏熹指出，尋求心理健康支持方案的民眾中，有約9成未經過一般醫療處置，也未曾經過自殺通報系統通報，而經方案諮商後，高風險個案轉介率則落在3成左右，顯示方案確實能夠發現潛藏風險個案，且過去部分民眾所擔憂的標籤化問題，也透過系統建置而有所改善，讓民眾願意嘗試求助。

陳柏熹表示，除了中央持續提供青壯世代心理健康支持方案，提供穩定且普遍的心理諮商資源外，許多地方縣市也陸續依據其轄區內的人口特性，給予額外的免費或補助諮商資源，並針對特殊族群提供可近的求助網絡。

不過，陳柏熹強調，此類心理健康支持方案並不是要取代其他醫療行為，而是希望降低民眾對外求助的門檻，提升取得心理健康資源的可近性，在困擾、焦慮階段就先設法改善，不要等到問題真的嚴重到處理不了才尋求醫療資源介入。

相關新聞：癌友心理健康支持方案下半年上路 陳柏熹：預算8000萬元、約8000人受惠

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法