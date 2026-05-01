癌友心理健康支持方案下半年上路 陳柏熹：預算8000萬元、約8000人受惠

陳柏熹說，「癌友心理健康支持方案」預計投入8000萬元預算，約8000人可受惠。（記者陳怡伶攝）

充分的心理支持資源有助於提升癌友存活率，衛福部心理健康司長陳柏熹接受本報《官我什麼事》專訪時指出，心健司下半年將推出「癌友心理健康支持方案」，另針對15至39歲的年輕癌症病友，衛福部已於相關指引中以專章說明相關處遇方式，並持續透過跨領域、跨單位合作提供患者協助。

陳柏熹指出，近年來「情緒困擾」被視為需要關注的「第六象」，也是癌症全人照護中重要的一部分，過去已有國際實證研究顯示，若能妥善照顧癌症患者的心理健康，不只能提升生活品質，對於患者的預後、存活時間等都有影響。

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患者罹癌前半年自殺風險明顯提升，且容易有憂鬱、焦慮、失眠等問題。陳柏熹強調，癌症治療不只要針對疾病本身，更要兼顧患者心理健康，衛福部因此規劃於下半年推出「癌友心理健康支持方案」，並預計投入8000萬元預算，約8000人可受惠。

陳柏熹提到，衛福部國民健康署數年前就已經展開「癌症治療醫院」相關規劃，對於住院中的癌症患者，也已經提供心理健康相關評估，下半年將進一步擴展至門診癌症個案，希望透過早期篩檢、分級照護、立即支持等3大策略，及時發現風險個案，並投入所需的諮商與精神醫療資源。

另陳柏熹指出，患者進入方案後，可能經由個案管理師、主治醫師等窗口轉介至心理健康支持相關單位，因此除評估服務人數、患者滿意度、接受方案服務後的焦慮、憂鬱程度、生活品質變化外，衛福部也將轉介所需時間是否與患者風險等級相符應視為觀察重點，希望未來將此一計劃擴展為常規做法。

陳柏熹說，對於15至39歲的年輕癌症病友來說，罹癌時面臨的挑戰與年紀更長的癌友略有不同，此一年齡層的患者正值建立自我的重要時期，癌症帶來的生理限制與治療可能導致患者人跟人之間的連結斷裂，副作用帶來的外貌影響也可能衝擊自信心，需要特別關注其心理支持需求。

因此，陳柏熹表示，衛福部已公布「癌友及家屬心理支持照護指引」，並在其中以專章說明年輕癌友相關心理支持內容與建議的處遇方式，對於兒童、青少年個案，衛福部也與教育單位合作，協助病童銜接未來回歸校園所需的資源，透過跨領域、跨單位合作，幫助病友被理解、被陪伴。

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