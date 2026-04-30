金門表揚模範勞工、優良工會 李文良：為勞工打造優質工作環境

金門縣政府舉辦勞工表揚大會，表揚42位模範勞工及金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣自來水廠產業工會2個優良工會。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉辦勞工表揚大會，表揚42位模範勞工及金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣自來水廠產業工會2個優良工會。副縣長李文良承諾，縣府將持續在勞工政策、福利做好溝通工作，為勞工打造優質的工作環境。

李文良引用「一日之所需，百工斯為備」，感謝勞工朋友在各個領域堅守崗位，努力付出，才能建構出生活的底蘊；同時也要感謝去年包括縣籍立委陳玉珍等在立法院的努力，共同通過五一勞動節為國定假日，今年開始實施全國放假。

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李文良也向在座勞工喊話，只要縣府能做得到的，「你交代，我們來做」請大家提出建言，縣府一定會非常努力完成，盡力打造最好的工作環境。

縣府指出，今年度除了全國模範勞工莊俊榮已赴台接受表揚，當選金門縣模範勞工者有

餐飲業職業工會：陳禹翰、張苓苓、王怡尹。

營造業職業工會：黃致祥、黃延南、陳志龍、田水源。

縫紉針織業職業工會：葉禹妡、葉藍婷。

汽車駕駛員職業工會：蔡玉芬、洪慧蘭。

理燙髮美容業職業工會：許鳳璇、劉玉婷。

水電承裝業職業工會：吳漢昆、吳亞婷。

機器製造五金業職業工會：吳伯溫、陳建豐、周昆運。

油漆工程業職業工會：黃冠霖。

照相錄影業職業工會：林宛霖。

金門縣農機代耕業職業工會：楊修慎。

木工業職業工會：陳偉陽、陳佳雋。

各業工人聯合會：楊銘達、曾碧蓮、莊嘉宏、薛榮雄。

導遊服務人員職業工會：許惠玲、陳麗鳳。

金門酒廠實業股份有限公司企業工會：王永木、呂麗娥、許光評、許績璟、陳尚麟、陳明木。

金門縣自來水廠產業工會：何麗芬。

金門縣金門日報社產業工會：莊煥寧。

金門縣陶瓷廠產業工會：蔡月娥、呂梨英。

金門縣公共車船管理處產業工會：何義忠。

金門縣電信事業產業工會：林意茹。

工會服務（貢獻）獎：周能鳳（服務於福建省金門縣總工會）。

金門縣優良工會：金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣自來水廠產業工會。

金門縣副縣長李文良（後排右五）、縣農會理事長蔡水游（後排右六）及多位鄉鎮長到場向模範勞工表達祝賀。（記者吳正庭攝）

金門表揚模範勞工、優良工會，副縣長李文良表示，縣府持續為勞工打造優質的工作環境。（記者吳正庭攝）

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