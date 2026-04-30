台電文創年度特展 退役電表化身餐具當主角

2026台電文創年度特展5月2日將登場，呈現台電文創退役材料再製成果，包含將退役電表改造為餐桌上的碗盤與杯子等。（中央社）

將退役材料化為生活用品，台電文創將推出特展「60Hz STEREO/RETRO」，展出退役變電箱、日月潭底泥等過往再製成果，也展示將退役電表化為餐具的最新成品。

台電文創自2018年起陸續推出4個退役材料再製計畫，「60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲」年度特展預覽今天舉行，帶來台電文創與設計團隊Green Object合作成果「讓每一度電的記憶，回到餐桌」。

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「讓每一度電的記憶，回到餐桌」是讓退役電表再生的計畫，拆解正式名稱為「瓦時計」的電表，取得外觀玻璃罩，並將其重新熔融再製為「瓦瓦碗」與「千千杯」。杯、碗名稱來自電力計算單位「瓦」與「千瓦」。

為製作首波「瓦瓦碗」所使用到的電表就有5000顆，且圖樣設計別具巧思，像是可作為「瓦瓦碗」碗蓋的不鏽鋼盤上，可見如電表指針盤面的雷射雕刻，C003字樣則源自於電表在電力系統中的設備料號。

不同於以往的銷售模式，台電文創此次嘗試在群眾募資平台上架「退役電表再製計畫」，今天上架後已達標。台電文創透過新聞稿表示，「透過集資，我們希望讓更多人從電力設備與材料，看見台灣能源發展的軌跡。這次集資活動的意義在於獲得大眾對退役材料新生命與品牌理念的支持。」

此外，展覽中也可見使用台電退役零件所打造的全手工音響系統，由YANKO AUDIO LAB設計師團隊打造，音樂則由「潮電 Bar&RecordStore」團隊深入發電廠進行田野錄音，擷取機組運轉的白噪與機械呼吸，重構成電子音樂作品，特展期間將舉辦限額導聆活動。

台電文創年度特展「60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲」將於5月2日至5月31日展出，地點在台電和平東路辦公室禮堂（台北市大安區和平東路41巷）。（編輯：張雅淨）1150430

2026台電文創年度特展5月2日起將在台電和平東路辦公室禮堂舉行，將展出台電文創與YANKO AUDIO LAB團隊合作，由設計師以台電退役零件打造的全手工音響系統。（中央社）

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