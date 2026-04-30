武財神聖誕庇佑弱勢 八里五福宮再捐贈超過500萬元民生物資

八里五福宮捐贈民生物資合計市值超過500萬元，新北市社會局副局長許秀能（右1）代表受贈。（新北市社會局提供）

新北市八里五福宮長期秉持濟世助人的信念，將宗教信仰轉化為實際公益行動，今天適逢武財神聖誕法會，五福宮再次捐贈白米、罐頭、泡麵、醬油及餅乾等各類民生物資935箱，以及救護車及AED貼片等，捐贈市值逾500萬元，分別由新北市社會局及消防局代表受贈，物資將透過社會福利服務體系發放給弱勢家庭。

五福宮主委鄭戴麗香說，五福宮每年固定於農曆3月及7月辦理法會，自2017年起長期捐贈累積超過780萬元，包括物資累計逾2525萬，這次捐贈除了提供給八里區公所、社會局實物銀行、還有「五福五號救護車」及AED貼片等，感謝社會局及消防局長期對弱勢及市民安全協助，盼在財神爺庇佑下，將信眾的善念與祝福傳遞至社會需要幫助的角落。

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社會局副局長許秀能說，感謝八里五福宮10年來不曾間斷的協助，本次捐贈935箱物資，內容涵蓋家庭日常所需的主食與乾糧，將由八里區公所發放給弱勢家戶，之後也將由14個社福中心社工依據家戶人口與生活狀況進行評估後發放，讓資源能夠妥善運用並發揮最大效益。

社會局指出，新北市好日子愛心大平台自2019年成立以來，迄今已媒合市值物資和善款共55億元，幫助6千多萬人次，讓來自宗教、企業與民間資源的善行善念可以延續、傳播。許秀能說，捐贈的物資進入實物銀行後，經由社工評估需求後發放，能更長期的穩定社會支持體系，陪伴弱勢家庭走過人生低潮。

八里五福宮也捐贈高頂救護車、AED貼片，優先用於淡水、八里及三芝區。（新北市社會局提供）

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