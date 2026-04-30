治療犬展大愛 搭船跨海直奔小琉球 療癒弱勢孩子身心靈

治療犬搭船來到小琉球，可愛的模樣溫暖融化學童的心。（聯營處公司提供）

為落實企業社會責任並關懷離島兒少，專營琉球交通船的東琉線交通客船聯營處攜手屏東家扶中心，協助公益團隊跨海前往小琉球，於白沙國小舉辦「汪汪陪伴力」動物輔助介入活動，透過治療犬與專業社工的陪伴，為在地學童帶來一場兼具生命教育與情緒支持的學習體驗。

屏東家扶中心長期服務屏東南區及離島地區弱勢家庭，服務範圍涵蓋枋寮、春日、泰武及琉球等地，這些地區因地理位置與交通條件限制，部分學童在教育資源與多元體驗上相對不足，因此推動「家扶兒少希望同行支持計畫」，透過多元服務模式將資源帶入社區與校園，讓孩子在熟悉的環境中也能接觸到不同學習機會。

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屏東家扶中心指出，這次更結合動物輔助介入（Animal Assisted Intervention），透過治療犬的陪伴，協助孩子進行情緒表達與人際互動學習，讓教育不再侷限於課本，而是延伸至生活與心靈層面，透過互動課程，引導學童認識情緒、學習表達，並在與治療犬的接觸中建立同理心與責任感，包含生命教育導入、情緒覺察引導及分組互動體驗，讓孩子在安全且溫暖的氛圍中，逐步打開心房、提升自信。

東琉線交通客船聯營處表示，小琉球為離島地區，交通資源是連結外界的重要角色，協助家扶中心團隊順利登島不僅是交通服務的延伸，更是企業投入社會關懷的具體行動。透過提供交通協助，讓公益資源得以跨越地理限制，深入離島校園，為孩子創造更多學習與成長的機會，並讓小琉球在觀光發展之外，也能持續累積人文關懷與教育能量，打造兼具美麗與溫度的永續島嶼。

活動於昨天舉辦，現場氣氛溫馨，學童從一開始的拘謹，逐漸轉為主動互動，透過與治療犬的接觸與交流，展現出明顯的情緒轉變與學習成效。家扶團隊表示，這樣的經驗對孩子而言不僅新鮮，更具長遠的影響力。

治療犬搭船來到小琉球，可愛的模樣溫暖融化學童的心。（聯營處公司提供）

家扶中心的治療犬搭船來到小琉球，可愛的模樣溫暖融化學童的心。（聯營處公司提供）

家扶中心的治療犬搭船來到小琉球，可愛的模樣溫暖融化學童的心。（聯營處公司提供）

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