金門響應世界公共運輸日「1張券凸歸金門」五月祭3優惠

金門5月實施1整個月的「全縣公車免費搭乘」、「台灣好行半日券買1送1」及「轉乘共享運具前30分鐘免費」優惠措施。（記者吳正庭攝）

金門縣政府響應「世界公共運輸日」，明天開始實施1整個月的「全縣公車免費搭乘」、「台灣好行半日券買1送1」及「轉乘共享運具前30分鐘免費」優惠措施，縣府提醒，轉乘共享要記得攜帶機車駕照。

3項措施中，金門縣民本就免費搭公車，把非縣民也納入免費對象，加上金門曾是戰地，擁有全國公路密度第1的紀錄，金門公車網絡四通八達，每天清晨5點55分發車到晚間9點20分收班；非縣民旅客只需在上車時向司機索取免費乘車券，即可免費搭乘各路線公車，「1張券凸歸金門」。

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副縣長陳祥麟說，國際運輸協會訂定4月17日是「世界公共運輸日」，希望將全球城市透過綠色、低碳進行串聯，達到低碳轉型的目標；台灣有10個縣市參加，除了6都，還有金門、基隆、屏東、宜蘭縣市政府響應。

陳祥麟說，不管是台灣還是中國過來的遊客，都能透過公共運輸達到旅遊的目的。

縣府指出，5月推出的3項措施：

1、全縣公車免費搭乘1個月

5月1日起至5月31日止，金門縣轄內公車全面免費搭乘1個月。金門縣民原即享有持縣民卡刷卡免費搭乘，非縣民旅客只需於上車時向駕駛索取免費乘車券，即可免費搭乘各路線公車，輕鬆往返機場、碼頭、市區、聚落及主要景點。

縣府期盼藉此鼓勵更多旅客以公車取代租車或自駕，降低尖峰時段車流壓力，也讓旅遊過程更悠閒便利。

2、台灣好行半日券買1送1

旅客於車站現場購買「台灣好行半日券」，可享買1送1優惠。透過台灣好行路線，旅客可輕鬆串聯金門多處熱門景點與文化據點，減少自行規劃交通的不便，很適合自由行旅客、親子家庭及首次造訪金門遊客。

3、公車轉乘共享二輪前30分鐘免費

為打造更完整的「最後1哩路」接駁服務，凡當日搭乘公車再轉乘金門縣共享二輪運具者，只要下載並註冊IonexATR APP（需備身分證及駕照上傳），即可享有前30分鐘免費優惠。金門有15處共享二輪運具站點，共配置41台共享機車。

金門縣副縣長陳祥麟（左二）、新研租車總經理陳永勳（左一）共同啟動「轉乘共享運具前30分鐘免費」的二輪電動車。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長陳祥麟左手拿的就是非縣民旅客上車時，要向司機索取的免費乘車券。（記者吳正庭攝）

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