圖輯》大龍峒保安宮「放火獅」 米其林三星級景點盛事超震撼

蜂炮衝破濃煙與細雨，象徵驅逐厄運與疾病，為參與者留下永恆的生命記憶。（記者王藝菘攝）

台北大龍峒保安宮「2026年保生文化祭」今晚（30日）迎來最高潮，最受矚目的「放火獅」在隆隆炮聲中登場。大批信眾風雨無阻湧入廟埕，在萬道火光中見證這場結合傳統工藝與煙火技術的文化饗宴，祈求保生大帝驅散災厄，守護民眾健康平安。

名師李清榮精心糊製的巨型「火獅」晚上7點在眾人簇擁下進場。隨著儀式啟動，火獅腹內數萬支蜂炮齊發，伴隨燦爛煙火直衝雲霄，大龍峒夜空瞬間被火樹銀花照亮。震撼的視覺效果與連綿不絕的炮聲，將節慶氛圍推向最高峰，象徵瘟疫隨火獅化為灰燼而消散，寄託了全民對未來的美好祈願。

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保安宮說，保生文化祭不僅是米其林推薦的三星級景點活動，更是交通部認證的國際級觀光亮點。「放火獅」儀式展現了無形文化資產的活力，透過創新的詮釋賦予傳統宗教活動全新觀光能量，讓這場宗教嘉年華成為參與者生命中珍貴的文化記憶。

儘管細雨紛飛，保安宮廣場依舊擠滿攝影好手與信眾，爭睹年度火獅慶典。（記者王藝菘攝）

糊紙名師李清榮巧手製作的火獅特寫，色彩鮮艷且工法細膩，展現台灣傳統民俗工藝之美。（記者王藝菘攝）

火獅腹內蜂炮齊發，火光直衝天際，震撼場面讓在場信眾屏息讚嘆。（記者王藝菘攝）

火獅腹內蜂炮齊發，火光直衝天際，震撼場面讓在場信眾屏息讚嘆。（記者王藝菘攝）

2026年保生文化祭壓軸「放火獅」儀式登場，巨型紙糊火獅矗立保安宮前，氣勢磅礴。（記者王藝菘攝）

火獅最終在熊熊火光中化為灰燼，象徵瘟疫與災厄徹底消散，承載著信眾對平安健康的共同祈願。（記者王藝菘攝）

火獅最終在熊熊火光中化為灰燼，象徵瘟疫與災厄徹底消散，承載著信眾對平安健康的共同祈願。（記者王藝菘攝）

2026年保生文化祭壓軸「放火獅」儀式登場，巨型紙糊火獅矗立保安宮前，氣勢磅礴。（記者王藝菘攝）

保安宮廣場擠滿信眾，爭睹年度火獅慶典。（記者王藝菘攝）

儘管細雨紛飛，保安宮廣場依舊擠滿攝影好手與信眾，爭睹年度火獅慶典。（記者王藝菘攝）

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