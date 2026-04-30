民主夥伴再深化！澳洲駐台代表首訪台南 拓展台澳合作版圖

台南市長黃偉（右）致贈台南劍獅予馮國斌代表（左）。（台南市府提供）

澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）今（30）日率經濟暨政策處Ingrid Lennon等人，首次正式拜會台南市政府，雙方以「民主夥伴」為基礎，盼在既有良好關係上，進一步擴大台澳在能源、科技與文化等領域的交流合作。

黃偉哲表示，感謝澳洲長期以來對台海穩定的支持，澳洲與台灣同為理念相近的民主夥伴，長期維持良好關係，雙方在多元領域皆具穩固合作基礎。他指出，台南作為台灣歷史最悠久的城市，不僅是文化重鎮，同時也是科技產業重心，近年更積極推動農特產品外銷，並布局綠色能源與AI產業鏈，期盼在既有基礎上持續深化台澳合作。

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黃偉哲也提到，2025年曾首度訪問澳洲，對當地優美環境與氣候印象深刻。他指出，台南與澳洲同為農業重地，因南北半球季節相反，雙方可透過交流互補，讓民眾品嚐不同季節的農產；在科技方面，南科擁有完整半導體產業鏈，未來亦可拓展更多產業合作契機。

馮國斌表示，自到任以來已多次與家人造訪台南，對城市印象良好。他強調，澳洲與台灣在能源領域具高度互補性，特別是在太陽能發展方面，雙方皆積極推動綠能政策，未來能有拓展合作可能性。

此外，前（2024）年由南科率領的最大訪團前往澳洲參加生物科技展，澳洲也在去（2025）年率領最多人數訪團到台灣參加亞洲生技展。未來除持續深化既有合作外，也可拓展至生物科技、再生能源、礦產開發及原住民文化藝術等新興領域，開創更多合作契機。

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