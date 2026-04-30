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    首頁 > 生活

    把握五六好天氣 週日晚間又變天

    2026/04/30 21:36 即時新聞／綜合報導
    週五水氣減少，白天開始各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週五水氣減少，白天開始各地大多為多雲到晴。（資料照）

    勞動節連假天氣。（氣象署提供）

    勞動節連假天氣。（氣象署提供）

    5月1日至6日降雨趨勢。（氣象署提供）

    5月1日至6日降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天週五水氣減少，白天開始各地大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島及午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨；溫度方面，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。

    中央氣象署預報，週五水氣減少，清晨前各地仍有零星降雨，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島及午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

    溫度方面，清晨天氣仍涼，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區約21、22度，晨起外出請多添加衣物，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23到25度，新竹以南及台東可以來到26至31度，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。

    離島天氣，澎湖多雲時陰，22至25度；金門多雲時晴，17至24度；馬祖晴時多雲，16至20度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日另一波鋒面將逐漸接近，西部地區局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，氣溫方面無明顯變化。

    紫外線指數方面，週六連江縣、新竹縣為「過量級」，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。（擷取自中央氣象署網站）<br /><p>

    溫度方面，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六連江縣、新竹縣為「過量級」，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六連江縣、新竹縣為「過量級」，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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