師資生投入教職意願降低 台師大調查：怕被投訴、薪資沒吸引力成主因

根據台師大學生會發布最新調查，降低師資生進入職場意願的因素，有7成學生認為薪資不吸引自己、不受到尊重，8成學生擔心遭到投訴。（台師大學生會提供）

師資生心聲！根據台師大學生會發布最新調查，降低師資生進入職場意願的因素，有7成學生認為薪資不吸引自己、不受到尊重，8成學生擔心遭到投訴。而提高意願的作法，則有提高本薪及學術研究費、提高鐘點費及穩定開出正式教師缺額等。

台師大學生會與師資生聯會合作，針對台師大國小及中等教育學程之在學師資生進行網路問卷，獲得326份有效回覆。問卷以師資生為主體，分為培育歷程及課程、學校現場、整體政策3個主題，盼補足現有討論中，長期缺席的師資生觀點。

請繼續往下閱讀...

「當老師」已不再是師資生的唯一歸宿。調查指出，有高達55.2%的師資生直言，修師培是為了先保留職涯選擇，未來不一定會當老師，也有52.5%學生是為了考取正式教師、48.2%增進教育專業知能，才取得師資生資格。

同時，以6點量表調查師資生「想當老師的程度」，給出4分者佔29.8%、5分者佔26.4%，而表現出6分最強烈意願的學生僅佔8.9%，想當老師者約65.1%。換言之，有34.9%的師資生，現在並不想當老師，又多數師資生沒有「非當老師不可」。

而降低師資生投入教職的原因，有59.2%認為社會對教師的道德期許過高，60.1%認為教甄開缺不穩定降低其踏入教育職場的意願，69.9%認為現在薪資不具吸引力，70.6%認為教師不受社會尊重，更有80.1%擔心遭到投訴或面臨調查。另最期望從教育專業課程得到的能力，分別是危機處理、人際溝通、領導、學生輔導，可見校園衝突、人際關係已成關注重點。

要成為正式教師，除修課、教師檢定外，還須經過半年全時實習。調查中發現，學生認為至少應將每月津貼提高至1萬5000至2萬。而師培生認為，提高意願的作法，包含提高本薪及學術研究費、提高超鐘點費及穩定開出正式教師缺額。

台師大學生會會長黃莨騰呼籲，政府應儘速調升教師薪資，使其具備基本市場競爭力，回應專業投入所需的時間與成本。此外，教育部及地方政府，應研議教甄穩定開缺之作法，若擔心少子化影響員額數，應往教育精緻化，降低班級人數的方向前進。就學生對衝突、親師生互動的擔心，應建立具程序正義的親師生衝突處理機制，如第三方調查機構、能判斷是否應收案的獨立單位等。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙建議，師培端應鼓勵準教師多參與社會互動、社團活動或跨領域合作；並納「情緒覺察與心理調適」課程，同時應強化校園實務法律案例。而代理體制也應從標籤化轉向制度性的賦能與尊重。包括以「三招代理教師」取代「無證教師」；落實同工同酬，提高合理待遇，避免優秀人力流失；也應針對表現優異的三招代理教師，透過「在職進修輔導計畫」助其在職期間有計畫地取得教師證照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法