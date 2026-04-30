5專家提「守護能源轉型2.0方案」 賴總統重申核能3原則、允加強社會溝通

據轉述，賴總統在國家氣候變遷對策委員會第7次委員會中重申，政府一向主張「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則，政府也會持續加強社會溝通。（總統府提供）

總統賴清德今召開總統府國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，針對賴總統日前對核三廠重啟的發言，有5位委員共同提出「守護能源轉型2.0緊急行動方案」臨時提案；據轉述，賴總統會中重申，政府一向主張「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則，政府也會持續加強社會溝通。

5位民間委員共同提出「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，針對總統賴清德近期發言引起核三廠重啟討論，具體建議充分揭露恆春斷層及反應爐老化等資訊，要求公開論壇討論能源轉型2.0架構，並進行能源安全情境推演等，讓各界更加清楚。

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總統府發言人郭雅慧在會後記者會受訪指出，5位委員確實在臨時提案時提出「守護能源轉型2.0行動方案」，台灣氣候行動網路研究中心總監趙家緯建議設置「能源資訊平台」彙整相關資訊，並舉行大型論壇及跨部會的聯席會議。

郭雅慧指出，地球公民基金會董事長李根政也分享他出席核三說明會的狀況，並提到綠電發展除了要排除法規的障礙外，也希望政府要加大力道提高社會的接受度。

郭雅慧轉述說，賴總統聽了幾位委員的想法後表示，關於核能的議題，政府的主張一向都是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」這三個原則，當然正確資訊共享很重要，這是社會溝通重要的一環，政府也會持續加強。

郭雅慧指出，委員的提議，牽涉到兩個委員會，尤其是聯席會議的部分，所以現場也請行政院秘書長張惇涵邀集2個委員會的執行秘書及相關部會研議後續如何進行，進一步溝通討論。

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