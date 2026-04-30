台北保生文化祭迎高潮！「放火獅」結合蜂炮、紙紮 數百人冒雨祈福

放火獅儀式。（記者王藝菘攝）

火獅腹內蜂炮與煙火齊發，萬道火光直衝天際，照亮大龍峒夜空，火獅最終化為灰燼，象徵瘟疫與厄運的消散。（記者孫唯容攝）

晚間7點的「放火獅」儀式，結合蜂炮、現代煙火與傳統紙紮藝術。（記者王藝菘攝）

國定古蹟台北市大龍峒保安宮「2026年保生文化祭」邁入第33年，今（30）日迎來高潮，晚間7點的「放火獅」儀式，結合蜂炮、現代煙火與傳統紙紮藝術，吸引數百位民眾冒著大雨祈福，深入台灣民間信仰。民俗專家林茂賢教授也說明，「放火獅」儀式與驅瘟相關，過去還有放火馬、放火鴨等。

保安宮表示，保生文化祭為台北市府核定的無形文化資產，經交通部列為國際級觀光活動。活動一路延續至6月16日，為期1個半，今天下午起迎接活動的高潮，下午各式民俗藝陣大鼓陣、獅陣、龍陣、宋江陣、什家將、花鼓陣等輪番獻藝。

今天下午起迎接活動的高潮，下午各式民俗藝陣大鼓陣、獅陣、龍陣、宋江陣、什家將、花鼓陣等輪番獻藝。（記者孫唯容攝）

隨著夜幕低垂，「放火獅」儀式在晚間七點正式啟動，火獅腹內蜂炮與煙火齊發，萬道火光直衝天際，照亮大龍峒夜空，火獅最終化為灰燼，象徵瘟疫與厄運的消散，寄託人們對平安、健康與祝福的集體祈願。

民俗專家、台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢表示，「放火獅」儀式源於早期瘟疫事件，因為在清代期間人民面對瘟疫束手無策，當時醫療不進步，也沒有西醫、疫苗觀念，因此人民求助無門時，往往會求神，因此透過「放火獅」儀式希望瘟疫趕快離開。

林茂賢也透露，早期台灣不只有放火獅，還有「放火馬」因為馬的速度最快，盼望瘟疫趕緊離開，而在日治期間保安宮有「放火鴨」，鴨有隱含壓制的意思，也是希望將瘟疫能夠壓制下來。

林茂賢說明，「放火獅」除了是民間的驅瘟活動之外，儀式也有其科學根據。因為放鞭炮的時候裡面有硝酸、有硫磺，然後爆炸的時候產生高溫，本身具有消毒跟殺菌的作用，因此台灣與有放炮的大型民俗信仰，包括鹽水蜂炮、還有後龍的射炮城，還有呢，像水林、番薯寮那個放火馬，幾乎都是因為瘟疫的關係，現今放火獅已變成純粹的民俗活動，延續過去文化。

保安宮說明，2026年保生文化祭是一場跨越時空的文化對話，除了動態的廟會慶典，亦有寫生比賽、宗教信仰講座、古蹟藝術導覽、合唱團演出及保安宮美展等靜態藝文活動，為使地方廟宇成為在地居民的信仰中心，保安宮也舉辦多項社會公益活動，如嘉勉品學兼優青年學子的「獎助學金頒發」及免費提供民眾健康檢查與保健諮詢服務的「健康義診」等，不僅為保生文化祭注入新時代元素、創新蛻變的重要指標。

晚間7點的「放火獅」儀式，結合蜂炮、現代煙火與傳統紙紮藝術，吸引數百位民眾冒著大雨祈福，深入台灣民間信仰。（記者王藝菘攝）

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