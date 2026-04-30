飛越萬里傳書香 台文館「故事聯合國」獲贈澳洲50繪本

台文館陳瑩芳館長（左）、澳洲辦事處馮國斌代表（右）在「澳洲繪本區」合影。（台文館提供）。

國立台灣文學館（台文館）持續推動「故事聯合國」國際說故事計畫，今年第3度邀請澳洲辦事處合作，深化雙邊在兒童閱讀與文學推廣上的連結。澳洲辦事處特別精選50本涵蓋自然生態、原住民歷史與在地文化的優質繪本，今（30）日於台文館文學樂園舉行贈書儀式，由澳洲辦事處代表馮國斌（Mr. Robert Fergusson）出席致贈，並由台文館長陳瑩芳代表受贈。

此次捐贈書單含金量極高，橫跨經典與當代作品，包括全球銷量突破200萬冊、並曾改編為影視作品的《袋貂魔法》（Possum Magic），澳洲知名作家艾莉森．萊斯特（Alison Lester）創作的《魔法海灘》（Magic Beach），以及探討原住民歷史與「無主之地」（Terra Nullius）議題的《Somebody’s Land》，還有描繪極端氣候挑戰的環境議題繪本《The Drought Kangaroo》。

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此外，多本作品以澳洲代表性動物如袋貂、袋熊、鴯鶓、袋鼠與無尾熊為主角，透過生動故事引導讀者貼近自然、理解生態，並包含多部曾獲澳洲兒童圖書理事會（CBCA）大獎及國際獎項肯定的作品。

台文館表示，這批新書將於台文館「澳洲繪本區」展出，並預計於9至10月舉辦兩場說故事活動，選讀《袋貂魔法》與《愛德華鴯鶓》（Edward The Emu），邀請澳籍講師帶領故事導讀與手作體驗，讓孩子們透過閱讀與互動活動，展開1場跨越數千公里的澳洲文化探索之旅。

台文館B1文學樂園「澳洲繪本區」。此次澳洲辦事處特別精選50本涵蓋自然生態、原住民歷史及在地文化的繪本贈送予館方。（台文館提供）。

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