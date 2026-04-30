高捷未來延伸單程恐達90分鐘 張博洋籲增設快速直達車

張博洋（右）建議高捷增設快速直達車，左為捷運局長吳嘉昌。（記者葛祐豪翻攝）

針對高捷路網不斷向外圍延伸，衍生通勤時間過長問題，市議員張博洋今（30）日下午於議會質詢說，捷運紅線未來營運總長將達53公里，搭乘單程總時長將高達約90分鐘，呼籲市府應盡速研議設立捷運快速直達車；捷運局則表示，紅線當初規劃時未設計避車軌，直達車以目前狀況比較困難。

張博洋指出，高雄捷運紅線目前營運長度為29.76公里，向北延伸至岡山路竹約11.63公里、向南延伸至小港林園約11.59公里後，未來營運總長度將達53公里，若以平均行駛速率約每小時35公里計算，搭乘單程總時長將高達約90分鐘。

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張博洋說，隨著高雄發展半導體產業S廊帶，未來從林園到路竹都將成為完整的產業聚落。然而現有的軌道系統在設計時，並未考量中長途通勤所需的高速化或直達車營運，導致許多路線末端的聚落，距離市區通車時間往往要30分鐘甚至1小時以上，嚴重忽視通勤的效率，遠超出了傳統地鐵系統能有效發揮效益的10-20公里通勤範圍。

張博洋舉例，未來商務旅客若從高雄機場搭乘捷運至白埔產業園區的台積電廠區，乘車時間約需50分鐘，若前往南科高雄園區，搭乘時間更高達約70分鐘，長達50多公里的捷運勢必會造成搭乘時間過久的問題。

目前捷運局針對紅線延伸段僅規劃「全程車」與服務市區路段的「區間車」交替運行模式，張博洋建議，紅線缺乏避讓線，可借鑑日本橫濱藍線，改善號誌系統與時刻表編排，或評估在現有車站中具備三軌或以上路段增設待避線。另對於捷運紫線等未來規劃路線，初期就應直接將快速直達列車納入考量。

對此，捷運局局長吳嘉昌答覆說，捷運紅線當初規劃時沒有設計避車軌，直達車以目前狀況比較困難。紫線的部分目前還在可行性評估的階段，快速直達車會納入考慮，並研議有無空間增加避車軌。

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