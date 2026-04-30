只是演戲？花蓮馬太鞍防災演練 舊東富國小收容所「要什麼沒什麼」

光復鄉已經廢校的東富國小收容所，學校穿堂本來要擺流動廁所，但演練時廁所沒來，卻有縣府做的演練鐵架大看板廣告。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪因中上游仍有大量土方，為防範災害，今天舉行兵推及實兵演練，然而在遠離光復市區的舊東富國小收容所「要什麼沒什麼」。居民抱怨，縣府僅給一個疏散收容空間，就放著大家自生自滅，甚至有公務員告訴他們「就只是演一演而已」，物資不用真的到。

光復鄉東富村的年輕人抱怨，接近5月天氣已經很熱，縣府這次在舊東富國小規劃的收容所，就是整理了2間大教室，但教室內很多細節都沒設想到，部分的窗戶沒有紗窗，天花板有3台吊扇卻無法開啟，要求給電扇也沒有，還是族人從自己家扛工業電扇過來。

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此外，長條型的大教室「一個橫排就能擺8張福慧床」，卻只有前面有插座，現場也沒有睡袋睡墊、物資也沒有進來，他說，萬一收容人數多、大家手機充電難道是要接個10條延長線？

「需要改善的地方真的太多了！」舊東富國小收容所今天共有20人前往安置，居民說，向縣府及鄉公所提了很多需求，包括穿堂放流動廁所及衛浴，收容所地面也需要進行無障礙斜坡，後來公務員告知「經費不夠」，只能擺示意看板，但今天不但沒看板，倒是放一個花蓮縣府大廣告鐵架，上面布條寫115年馬太鞍堰塞湖防災演習，把報到處、流動廁所空間及走路動線都擋住，向公所反映卻得到「是縣府做的，我不能決定能不能移動」。

居民也認為，在部落內接受安置者多為年長者，床鋪周邊會需要扶手幫助起身，流動廁所也希望有無障礙設計，光復鄉內似乎沒有一個收容所提出同樣需求，大家似乎就屈就「有福慧床就好，就只能這樣」，但他認為應該有改善空間，既是避難規劃，就算沒有錢也應該去要經費，但他們遇到的公部門卻都說「只是演演戲而已，東西不用進場」，真的很可惜。

教室內天花板的吊扇不能用，族人只好從家裡扛電扇和延長線來。（民眾提供）

舊東富國小收容所今天有20多位民眾配合疏散演練。（民眾提供）

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