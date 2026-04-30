聯名「度小月」、燒肉名店「開丼」 星宇新菜單上線

星宇航空與府城百年老字號「度小月」推出聯名餐點。（星宇航空提供）

星宇航空今天宣布，今年第2季機上餐點與百年老店「度小月」及日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」展開全新合作，分別可以在台北出發前往港澳航線、北美（除鳳凰城）出發至台北航線享用。

星宇航空表示，這次引進府城百年老字號「度小月」，將台南古早味呈現給台北出發，前往港澳的豪華經濟艙及經濟艙旅客，並以度小月肉燥為底，隨著季度更換主食，期望藉由這份百年肉燥滋味，讓每位旅客都能在航程中，感受到屬於台灣的情感與記憶。

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星宇航空指出，這次也攜手橘焱胡同旗下人氣丼飯品牌「開丼 燒肉vs丼飯」，為北美（除鳳凰城）出發，至台北航線的豪華經濟艙與經濟艙旅客帶來全新聯名餐點，期望旅客在長途飛行中，能提前享受到台灣人氣美味，這次主打「開丼秘製醬炙燒豬五花丼」，精選豬五花以開丼特調秘製醬汁醃製，再以高溫直火炙燒，外層焦香酥脆、內裡鮮嫩多汁的雙重口感。

星宇航空表示，素食機上餐部分，與米其林素食品牌「鈺善閣」聯名餐點，則是全艙等推出春夏新素食菜單，頭等艙與商務艙旅客主食為「五柳和風杏排麻油香飯」，前菜則以日式蒟蒻生魚片為主開胃，餐間點心則可選擇「菲力猴菇排漢堡」；豪華經濟艙與經濟艙旅客同樣可選擇全新菜色「薑醬彩蔬拌拉麵」。

星宇航空表示，台北出發美國航線的頭等艙及商務艙「元紀．台灣菜」睡前套餐，也同步迎來全新菜色，頭等艙套餐包括前菜「頭盤小菜碟」、湯品「干貝鮑魚四寶湯」、主菜「秘製牛肋排」，以及甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

星宇航空指出，商務艙套餐同樣延續「一口一島嶼」精神。開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」、前菜「醋溜九孔．燒汁香魚」、湯品「菜脯白玉燉鮮雞湯」、主菜「香蒜爐烤戰斧豬」以及甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」清新果香為餐點畫下輕盈句點。

除了全新餐點外，星宇航空表示，這季也更新商務艙長程線威石東葡萄酒莊的機上用酒，此次特別專屬釀造的機上白葡萄酒「Starlight 2025」，選用木杉與金香兩種台灣在地白葡萄品種的頂級批次釀製，口感明亮和諧，帶有荔枝、小白花與桃子的細緻熱帶果香，為旅客的星饗宴注入一份屬於台灣土地的獨特風味。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「元紀．台灣菜」商務艙套餐主菜「香蒜爐烤戰斧豬」。（星宇航空提供）

「鈺善閣」也提供豪華經濟艙與經濟艙旅客全新菜色「薑醬彩蔬拌拉麵」。（星宇航空提供）

米其林推薦素食品牌「鈺善閣」也推出春夏新菜單；圖為商務艙餐點「五柳和風杏排麻油香飯」。（星宇航空提供）

星宇航空與日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」推出聯名餐點。（星宇航空提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆ 威石東葡萄酒莊特別為星宇航空釀造專屬的機上白葡萄酒「Starlight 2025」。（星宇航空提供） 威石東葡萄酒莊特別為星宇航空釀造專屬的機上白葡萄酒「Starlight 2025」。（星宇航空提供）

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