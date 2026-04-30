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    首頁 > 生活

    中市表揚139名模範勞工！菲籍移工金琪、美髮博士張致嘉受矚目

    2026/04/30 19:09 記者黃旭磊／台中報導
    菲律賓女移工金琪（圖），用心照顧93歲阿嬤獲選台中市模範移工。（記者黃旭磊攝）

    菲律賓女移工金琪（圖），用心照顧93歲阿嬤獲選台中市模範移工。（記者黃旭磊攝）

    中市府舉辦勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚124名模範勞工、8名模範移工及7名全國模範勞工，菲律賓女移工金琪，過去5年用心照顧全身骨骼變形的93歲阿嬤，獲頒模範移工，美髮店老闆張致嘉苦學不倦攻讀博士，獲台中市長盧秀燕頒贈模範勞工獎牌。

    台中市長盧秀燕今天（30日）下午到市政大樓集會堂，頒贈出身台中的全國模範勞工等139人獎牌，菲國移工MACANANG JINKY GUITERING（金琪）被選為模範移工，金琪用心照顧阿嬤，阿嬤全身骨骼變形，膝關節嚴重退化、移動極為困難，金琪身形嬌小，耐心且安全地協助阿嬤需求，過去5年來長期犧牲睡眠品質從未抱怨，卻精神奕奕積極學習中文與台語。

    美髮店老闆張致嘉在后里區開業，從事美髮設計10年，張致嘉說，很開心用心服務每位客人，工作之餘，還攻讀雲林科技大學技職所博士班，期待台灣美髮產業繼續提升、在國際業界發揚光大。

    台中大遠百員工林宛俞服務16年，也獲選模範勞工，林宛俞說，負責視覺傳達設計，幫賣場打造美的氣氛，營造耶誕節、日本展等裝置帶動人潮業績。

    美髮店老闆張致嘉苦學不倦攻讀博士，獲選台中市模範勞工。（記者黃旭磊攝）

    美髮店老闆張致嘉苦學不倦攻讀博士，獲選台中市模範勞工。（記者黃旭磊攝）

    台中大遠百員工林宛俞獲選模範勞工。（記者黃旭磊攝）

    台中大遠百員工林宛俞獲選模範勞工。（記者黃旭磊攝）

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