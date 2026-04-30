把眼淚還來！家樂福高雄愛河店2度公告停業 今天熄燈日又不關了

家樂福愛河店近日清倉大拍賣，今天突然傳出又不關了。（圖擷自家樂福愛河店臉書）

30年歷史的家樂福高雄愛河店，原本宣布今（30日）是最後一天營業日，網友紛紛感慨「時代的眼淚！」但下午突傳出仍與地主持續協商中，可望有續約成功的好消息，因此將繼續營業，被網友戲稱「把眼淚還來！」、「收起你們的眼淚！」。

2021年9月，台中建商豐邑機構以42億元，從地主南和興產手中，買下家樂福愛河店共3527坪住四與商四土地，每坪換算達119萬元，預計興建愛河第一排的水岸住宅大樓，並表示會配合家樂福愛河店剩下的近2年租約。

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原本2023年2月愛河店就曾公告停業，但經過談判後，又再續約一次，至今年到期。今年3月底。家樂福愛河店公告，確定營業至4月30日晚間11點，不少商品都推出清倉大拍賣，讓網友感慨說：「那裡有我年輕時的回憶」、「時代的眼淚！」。

今天就是公告的營業最後1天，上午還有民眾搶著去購物，留下最後1天的見證。沒想到下午突然傳出消息，愛河家樂福又不關了，確定與地主續約繼續營業。

據了解，家樂福愛河店關門消息傳出後，接到許多消費者客訴，希望能繼續營業，連市政府都有接到反映電話。經過努力，家樂福目前確實與地主持續協商中，應該會有好消息，因此仍將繼續營業。

愛河店可望繼續營業，讓網友戲稱「收起你們的眼淚」、「把眼淚還來」、「放羊的愛河家樂福～還我眼淚！」、「稍早才看到有人PO愛河家樂福架上商品9成都被清空，現在又反轉！」

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