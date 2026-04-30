華航過夜包、機上餐獲國際獎項肯定！ 新旅行包澳洲航線5月上線

華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評，最新1季也更換全新菜單。圖為菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋。（華航提供）

中華航空機上服務再獲國際權威肯定！榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及《Onboard Hospitality》「最佳早餐服務」等三項桂冠。另外，華航首度攜手Marc Jacobs、FRAMA打造新一代旅行包，繼布拉格航線亮相後，5月也將於往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線上線。

華航表示，今年推出全新旅行包，首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，打造兼具風格與機能的旅行配件，斬獲全球最具指標性「TravelPlus」雜誌評選雙金榮耀。

請繼續往下閱讀...

其中豪華商務艙旅行包以Marc Jacobs的Vanity Bag發想，採沉穩皮革色調，展現低調奢華質感；取材自The Snapshot 的雲霧白色款式，則為長程旅途增添輕鬆愉悅的氛圍。豪華經濟艙推出檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色，包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA用品，展現設計美學與永續理念的巧妙平衡。新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。

《Onboard Hospitality》雜誌評比由讀者票選，並邀請航空顧問及餐飲專業人士共同參與評審。華航表示，其攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評，最新1季也更換全新菜單，包括豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」；融合創意與古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」也將在限定期間與航點登場。

華航表示，這次在德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE也入圍許多重要獎項，包括《Onboard Hospitality》「經濟艙最佳午餐與晚餐服務」、「最佳機上酒精飲品」、「最佳機上服務用品-豪華經濟艙餐具」、「最佳永續產品-經濟艙環保不鏽鋼餐具」及「最佳機上硬體設備-商務艙／豪華商務艙抗噪耳機」等。

同時於《PAX Readership》中也入圍「亞洲最佳機上餐飲服務」、「最佳機上飲品」、「亞洲最佳機上娛樂系統」、「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」。

中華航空榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。（華航提供）

華航全新旅行包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA清新植萃養護用品。（華航提供）

華航新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。（華航提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法