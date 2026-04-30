蔣市府亂投老鼠藥想交差? 林亮君PO照：毛孩誤食怎麼辦

林亮君質疑蔣市府亂投老鼠藥。（圖翻攝自林亮君Threads）

台北市鼠患越來越嚴重，各區都有目擊情報流出，不少民眾紛紛在網上砲轟市長蔣萬安沒有實際作為，甚至戲稱今年初以來爆發這場鼠患是「安鼠之亂」。而今蔣市府終於「有所動作」，沒想到竟然是亂投老鼠藥，民進黨北市議員林亮君今天（30日）PO出中山區「心中山線形公園」隨地可見老鼠藥的照片，呼籲毛孩家長多加注意！

林亮君今天在Threads上分享心中山線形公園隨處可見老鼠藥的照片，「注意！雙連站線形公園投放老鼠藥。台北市現在真的有夠鼠勾以，昨天大白天，脆友發現雙連站附近又鼠輩橫行。今天蔣萬安市府在公園附近投藥，但這樣投藥反而讓大家更擔心！」

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林亮君表示，接下來就是勞動節連假，捷運中山站及雙連站之間的線形公園是台北市最熱鬧的地方，「家都會帶小朋友、寵物來這邊逛街散步，萬一小朋友和寵物誤觸、誤食怎麼辦！台北滿街老鼠，蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？」

林亮君還貼出今年2月6日蔣市府環保局的簡報，「裡面清楚提到要宣導民眾正確投藥的注意事項，要設置『安全毒餌站』、『避免兒童與寵物誤食』。然後市府老鼠藥隨便丟？喔對了，到2/5已經使用6462公斤的老鼠藥，市府還緊急採購4750公斤，超過一萬公斤老鼠藥，嚴不嚴重？」

網友直呼誇張，「拜託大家擴這篇，要養狗狗的跟會帶小孩出去散步的注意」、「流浪狗跟貓會不會也誤食」、「萬一被誤食怎辦？包括鳥類會去覓食，這樣真的可以嗎？」、「中國黨的治理能力永遠停留在頭痛醫頭、腳痛醫腳」、「這樣連浪浪都一起毒死了」、「市府難道不能在有投藥的地方貼個暫時的告示嗎？遛狗的人不一定會看到網路上的消息」、「這才是我認識的國民黨，做做樣子能交差就好」。

今年1月大安區有一名七旬翁感染漢他病毒，發病8天後不治，成為26年來首宗死亡病例，住家周邊捕獲老鼠驗出病毒抗體陽性。從那時開始，台北市公共空間發現老鼠的目擊情報遽增，人心惶惶。今天都還有民眾在Threads上分享大白天在雙連捷運站2號出口看見2隻大肥鼠逛街的影片，引發網友討論。

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