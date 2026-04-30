台中8年有42棵珍貴老樹「登出」 楊典忠要求檢討棲地問題

楊典忠質疑市府打造美樂地公園，但公園老樹保護不力。（記者蘇孟娟攝）

台中市議員楊典忠今天指出，8年來全市竟有多達42棵位於公園的珍貴老樹，因凋亡解除列管，甚至42棵「登出」老樹，有高達7成集中在市區的公園裡，而非位在荒郊野外，有人維管竟還「老樹凋零」，促市府檢討老樹棲地問題，保護珍貴樹木資源；建設局長陳大田允重新盤點老樹棲地環境。

老樹是城市珍貴歷史記憶，台中市積極宣傳規劃美樂地公園成績，不過楊典忠指出，台中市訂有「中市樹木保護自治條例」保護具有歷史文化與生態價值的珍貴老樹，但台中市從2019年迄今，8年來竟有位於公園裡的42棵珍貴老樹死亡而遭解列，其中北區中正公園最多、佔11棵，后里森林公園10棵，台中公園8棵，光這三處位於市區的公園就解列29棵，占近7成比例。

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楊典忠指出，被「登出」的老樹均位於市區內的公園，並非位於荒山野地，理論上最容易巡查、最容易養護、照顧的樹木，且市府每年編列巡查、養護預算，卻仍大量凋亡，若非市府照顧不力，就是直接擺爛漠視。

楊典忠指出，42棵老樹凋亡原因中，有多達17件生褐根病最多，占40.5%，且老樹生病其來有自，他舉例沙鹿區三鹿公園、南勢溪公園、明秀公園、中山路三角公園、清泉公園等5棵正榕，都有樹穴狹小、花台棲地條件不佳、周邊多為水泥地面等問題，易讓老樹生病，要求建設局儘速推動老樹棲地改善示範計畫，保護「城市歷史記憶」。

陳大田指出，公園內老樹每年都會進行定期檢查，也都有編列經費進行公園內老樹改善，針對公園內列管老樹，建設局會進行立即清查與棲地施肥、環境改善。

明秀公園的老樹棲地被水泥鋪面包圍，影響樹木健康。（楊典忠提供）

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